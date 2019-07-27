停靠汉班托塔港的大型货轮。

汉班托塔国际港口集团有限公司供图

作为斯里兰卡新建的综合性深水码头，汉班托塔港（简称汉港）背靠南亚次大陆，辐射中巴经济走廊和中印孟缅经济走廊，与科伦坡港互为支撑，未来有望成为南亚地区又一国际航运枢纽。

“为国际船舶提供了新的高质量选择”

汉港位于斯里兰卡南端，是印度洋航线的重要枢纽。印度洋航线是许多往来亚洲、欧洲、非洲等货船的必经之路，全球85%的集装箱船途经此地。2017年12月，中国和斯里兰卡正式启动汉港合作项目。根据双方达成的汉港特许经营协议，中国招商局港口控股有限公司与斯里兰卡港务局合资成立了两家公司——汉班托塔国际港口集团有限公司和汉班托塔国际港口服务有限责任公司，分别负责汉港的商业管理运营和行政管理运营。

汉卡船务代理公司总经理拉卡奇告诉记者这样一件事：该公司签约的一艘日本货轮近日在海上出现故障，公司决定在科伦坡港靠港维修。该大型货轮在科伦坡港停留了8天后被告知，由于泊位紧张，货轮必须离开，要么去海上的锚地，要么去汉港。去海上锚地，每天至少要雇佣一个拖轮，费用1万美元左右；到汉港，停泊费每天2700美元左右。“为降低费用，我们决定来汉港靠港维修。”

接受记者采访时，货轮正在靠港，拉卡奇算了这样一笔账：途经印度洋主航道的大型船舶在斯里兰卡停靠补给，从航程和时间上来看，汉港比科伦坡港有优势，不仅能节省11个小时左右的航程，而且还降低了油料和其他成本。拉卡奇为三家船舶公司提供代理服务，为适应市场需求，今年年初他在汉港办公楼内设立办公室，专门负责船舶在港口的物流、维修和管理等事务。“汉港为国际船舶提供了新的高质量选择。”

记者采访当天，有两艘5万吨级以上货轮进港，加上原来停靠的两艘，港内共停靠了4艘大型货轮。港区内停满了各种工程车辆。

汉班托塔国际港口集团有限公司首席执行官任锐说，2018年是汉港项目交接后运营的第一个完整年，汉港共完成货物吞吐量49.6万吨，较2017年增长3.25倍，其中滚装车辆23.6万辆，增幅158%。2019年前两个季度，汉港共完成滚装车辆16.72万辆，同比增长57.56%；完成散杂货吞吐量45万吨，远超去年全年散杂货吞吐量。

“汉港总体调整规划将于近期完成。”任锐说，未来5年内，汉港将再投入约6亿美元用于续建汉港二期集装箱码头未完成项目、油气码头罐区安全改造、维修，以及改造补充码头作业设备及临港产业土地开发等。同时，汉港将逐步发展成南亚地区集港口服务、海事服务、现代物流、临港工业和小微企业孵化器为一体的综合性国际性海运中心和商业平台。

汉港的运营增强了斯里兰卡海运的衔接功能，停泊的国际船舶越来越多，汉港和科伦坡港的货物还可以再中转，极大推动了斯里兰卡的港口和航运业发展。

“港口的发展为我们的生活带来了生机和活力”

“斯中在汉港的合作为斯里兰卡经济带来活力，并将进一步推动斯里兰卡港口航运业的发展。”斯里兰卡汉班托塔市商会会长苏达姆告诉记者，该商会两年前会员企业不足300家，现在已增至350家，绝大部分会员企业都与港口有关，当地经济发展越来越好。“过去40多年里，斯里兰卡航运业主要以发展集装箱转运业务为主，未来斯里兰卡将依托汉港，将自身打造成面向印度次大陆的工业化海运门户。”

汉班托塔在当地语言中的意思是“登船”。汉班托塔国际港口服务有限责任公司首席执行官拉维说，这里土地贫瘠，属于斯里兰卡偏远贫穷地区，人们以打鱼为生，或者是外出打工，“汉港让人们找到了最佳出路”。汉港及其临港工业园盘活了汉班托塔地区的土地和人力资源，充分挖掘出其区位优势，“港口的发展为我们的生活带来了生机和活力”。

汉班托塔国际港口集团有限公司高级操作员米尼克是土生土长的汉班托塔人，已经来公司4年。谈起汉港，米尼克很激动：“汉港改变了我们的命运，让我们拥有了体面高薪的工作，原来我们做梦也想不到！中国企业帮助我们创造了幸福生活！”培训主管马达拉说：“我们再也不用去其他地方打工，那份辛酸只有经历过的人才能体会到。”

“我们的孩子能接受更好的教育，我们拥有了新的医院和高速公路，越来越多外乡人来这里工作。10年前无人问津的小渔村变成了人们喜欢的港口城市，中国企业为我们带来了翻天覆地的变化！”米尼克的几名同事你一言我一语，表达着对汉港的期望和对中国的感激。

任锐表示，目前港口直接雇佣工人数超过900人，其中中方员工仅30人，本地员工占比约97%，此外还间接创造就业机会超过2000个。通过积极拓展码头业务、吸引石油钻井船和邮轮，以及精细化管理等措施，汉港码头业务增长迅速，也带动了周边区域经济发展，赢得当地同行的认可。

港口大门旁，一块汽车保险代理广告格外引人注目。34岁的汽车保险代理商乌达亚正在等生意。进口车从港口出来首先需上保险，这催生了当地汽车保险代理业务。乌达亚看准了港口带来的机会，2017年就在这里开了这家汽车保险代理公司。“现在生意非常好，我的钱包会很快鼓起来！”乌达亚介绍，中国企业运营之前，他每个月平均能接到250辆汽车的保险业务，现在每个月达到450辆，收入翻番了。

（本报斯里兰卡汉班托塔7月26日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月27日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)