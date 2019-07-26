“中国梦·大国工匠”鼓励贵阳高质量发展

7月23日，以“中国脊梁·强国一代”为主题的“中国梦·大国工匠”技术交流活动走进贵阳市。

贵阳市副市长杨波表示，贵阳十分重视劳模精神、劳动精神、工匠精神的弘扬和传承。“中国梦·大国工匠”技术交流走进贵阳，必将对实现高质量发展，推动产业工人队伍建设，培养和造就一支适应贵阳高质量发展的劳模工匠人才队伍产生积极影响。

中国职工国际旅行社总社副总王宗昌表示，通过组织全国劳模、大国工匠深入基层、企业和走进校园，弘扬劳模精神和工匠精神，宣传劳动模范先进事迹，展示大国工匠风采，彰显工人阶级崇高品格，引领形成“劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大”的社会氛围。此次将劳模和工匠精神厚植于贵阳的这片热土上，激励广大职工以劳动模范为楷模、以大国工匠为榜样，锤炼思想品格，汲取劳动智慧，勇于担当使命，赋予时代责任，以争做强国一代为荣。

大国工匠高凤林、许启金、贾向东、郭晋龙四人走近职工群众，用质朴的语言向大家解读了从“中国制造”到“中国创造”，阐述了质量在制造业中的重要地位和作用。传授匠心匠艺，围绕培育精益求精的工匠精神、新型现代技工的创新培养、自主创新与职业技能提升、劳模工作室创新实践经验、人工智能技术等专题进行分享交流。鼓励职工传承创新，专注坚守，追求职业技能的完美和极致。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)