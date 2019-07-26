探讨文创新思路 助力中国文化更好走出去

人民网北京7月26日电 文化兴国运兴，文化强民族强。由恒信东方举办的“铸造文创精品·助力文化强国”媒体沙龙在恒信东方文化创意产业园举行。沙龙探讨文创企业如何结合新的时代条件传承和弘扬中国文化特色，制定发展战略和推动业务布局。

近年来，恒信东方契合文化强国战略，深耕文创产业，致力于提升中华传统文化的国际影响力。基于CG、VR、IP基础核心能力，加强儿童娱教产业、场地梦幻新娱乐、云视频运营服务等多领域布局。坚持创新发展，打造文创精品，获得业内极大关注。

媒体人参观体验了恒信东方的重点项目《侏罗纪世界VR远征》、好莱坞级奇幻探险VR大片《拉克斯的魔幻旅程》，《化蝶》《黄金蜘蛛城》《三界地》等CG环幕影片，寓教于乐的AI合家欢系列产品等，对其国际一流技术、作品大为赞誉。

座谈环节，恒信东方董事长孟宪民重点讲解了恒信东方的业务版图及发展规划。恒信东方厚植文创产业，关注儿童早教问题，用科技赋能教育，自主研发了合家欢系列产品，将AI、CG、VR等先进科技与儿童教育相结合，汇集了全球优秀的教育家和顶级的儿童动漫IP，并与好莱坞艺术家合作，打造家园共育新生态，助力中国文化更好地走出去。

在助力传统文化创新升级方面，孟宪民分享了公司在文创领域的发展模式和经验以及未来的发展规划。

恒信东方在文化传播、文化价值挖掘、文化IP演绎活化等多层面发力，依托自身品牌实力与国际顶尖团队合作，助推中国传统文化走出去。

孟宪民说，公司的珠海横琴中医药科技创意博物馆是澳门回归20周年献礼项目，用高科技手段展现了宛如“潘多拉星球”般奇幻的中医药世界；获得金庸先生“射雕三部曲”的主题体验场馆的开发权和运营权，进行IP商业开发，筹备打造全球首个金庸武侠主题公园。此外，恒信东方开发了《太空学院》等业内知名IP，结合IP 产业链条的上中下游，实现技术、作品、创意的高融合发展。

孟宪民表示，恒信东方拥有科技与文化双基因，未来将继续发挥企业优势，不忘初心，打造文创新阵地，做好优质内容生产、技术赋能提质创新，以IP构建为核心，打造出更多具有全球影响力的文创精品，推动中国文创产业快速发展。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)