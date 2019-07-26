辛识平：从联署人看所谓公开信的荒谬

新华社北京7月26日电 题：从联署人看所谓公开信的荒谬

辛识平

近日，上百名所谓美国各界人士联名签署了一封公开信，百般诋毁抹黑中国内外政策，极力挑动中美对抗冲突，大有唯恐天下不乱的架势。

然而，仔细分析这封信的执笔者和联署人，不难发现，这封所谓公开信压根代表不了美国社会的主流民意，不过是哗众取宠的拙劣表演。

这封信的执笔者——美国太平洋舰队前情报和信息行动主管詹姆斯·法内尔，一向热衷炮制各种耸人听闻的“中国威胁论”，曾因过激言论被五角大楼批评为“不必要地营造敌意”，于2014年被解除职务。除了法内尔本人，139名联署者中，59名有美军背景，其中54人已经退休，另有3人职务为“前某某”，1人标注为“老兵”，1人未明确。

这群人中，不乏“冷战活化石”，思想偏激、认识狭隘。在法内尔们眼里，中国维护领土主权和合法权益、进行对外经济合作、努力实现中国梦，都是为了争夺霸权，都会损害美国利益。意识形态偏见和冷战零和思维，不仅弥漫在所谓公开信的字里行间，也主导着这些人的精神世界。

再来看看其他联署人，17个签名下根本没有介绍，另外还有一些人来自所谓“智库”和民间机构，无论是其所在的机构名称还是发表的著作，无不显示对中国的强烈敌意，散发着冷战时代的陈腐味道。联署名单中竟然还夹杂着一些邪教分子。

语言是思想的外衣。满脑子冷战思维和零和博弈，看到的世界必然是充满竞争和对抗的。更不用说，这封所谓公开信的发起者为了耸人听闻、混淆视听，全然不顾逻辑上是否合理、事实上是否有依据，不乏臆测之词。世人的眼睛是雪亮的，对这样一出精心策划的闹剧，美国主流媒体鲜有报道，在社交媒体上也没掀起什么风浪。这正说明，所谓公开信的荒谬言论根本不得人心。

历史已经并将继续证明，挑动中美对抗冲突是危险歧途，推动中美合作共赢才是大道正途。一小撮人逆流而动，注定会被扫进历史的垃圾堆，而浩浩荡荡的时代大潮，必将不可阻挡地向前奔腾！

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