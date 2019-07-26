新华社平壤7月26日电 专访：我们愿尽最大可能为外国游客提供优质服务——访朝鲜国家观光总局观光宣传局局长金春姬

新华社记者江亚平 程大雨

朝鲜国家观光总局观光宣传局局长金春姬日前在接受新华社记者专访时说，朝鲜高度重视旅游业的发展，积极开拓各项旅游业务，努力提高服务质量，以满足不断增长的国际游客的需求。

金春姬说，自建国之初，朝鲜就本着自主、和平、友好的理念成立了专门的旅游服务机构。自朝鲜最高领导人金正恩执政以来，旅游业更是不断取得新的进展，比如对平壤国际机场进行了现代化改造，修建了世界级的马息岭滑雪场等。

她说，为贯彻集中一切力量发展经济的新战略路线，朝鲜旅游部门决心把三池渊地区、元山葛麻海岸旅游区、阳德温泉旅游区等建设成世界级旅游景区，以吸引更多外国游客。

金春姬说，朝鲜国家观光总局将积极拓展旅游航线、简化出入境手续、开辟新的旅游线路和旅游产品，为游客提供满意的旅游行程。除自然风光和历史遗产等传统景点外，还将提供老年交流旅游、飞行爱好者旅游、自行车旅游等各种主题游。

据金春姬介绍，去年到朝鲜旅游的外国游客超过20万人次，其中九成是中国游客。针对朝鲜目前无法提供手机国际漫游业务以及酒店没有无线网络服务，金春姬说，观光总局正在积极努力，希望尽早和有关单位合作解决通信问题。目前，朝鲜可为外国游客提供一次性的手机电话卡，游客可以用当地电话卡打国际长途电话和用手机蜂窝移动网络上网。

金春姬说，国家观光总局没有颁布限制外国游客人数的规定。旅游旺季外国游客数量之所以受到限制主要是出入境口岸的接待能力有限。另外，大部分游客都是通过火车出入朝鲜，铁道运输能力不足也是导致游客出入境受限的一个原因。而对于已经入境的外国游客，朝鲜具备充分的旅游接待能力。

金春姬坦承朝鲜旅游业有不少需要改善和改进的地方，比如基础设施较落后等。她说，朝鲜政府欢迎中国企业家对朝鲜酒店和旅游景点以及基础设施进行投资建设，朝鲜会为投资企业提供各项优惠措施。

“我们绝不满足于目前的服务条件和接待能力，将继续致力于旅游景点开发，加强安全管理，并学习世界先进的旅游管理服务经验。旅游部门也正在努力培育更多的旅游管理和服务人员，以满足不断增长的旅游需求。”她说，“同时，我们也愿意与包括中国文化和旅游部在内的世界各国旅游部门积极开展国际交流与合作。”

金春姬最后表示，朝鲜具有悠久的历史、美丽的风景以及许多著名的地标性建筑，旅游行业具有巨大的发展潜力。未来朝鲜将利用好自身丰富的旅游资源，让更多的外国游客乘兴而来，满意而归。

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