外交部谈香港“民阵”：引狼入室没有好下场

人民网北京7月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

应密克罗尼西亚联邦政府邀请，国家主席习近平特使、全国政协副主席杨传堂将赴密克罗尼西亚联邦出席于7月底举行的密新任总统帕努埃洛就职仪式。

问：据报道，23日，中国和菲律宾在马尼拉举行了第22次外交磋商。中方能否介绍此次磋商有哪些成果和亮点，双方达成了哪些共识？

答：中国和菲律宾近日在马尼拉举行了第22次外交磋商。本次磋商是去年中菲关系升格为全面战略合作关系后两国间首次外交磋商。双方就中菲关系发展、各领域合作及国际地区问题充分沟通，就坚持三个大方向达成重要共识：

一是坚持中菲睦邻友好的大方向。双方认为，自2016年中菲关系转圜以来，双方重续友谊、妥处分歧、拓展合作，不仅促进了两国的共同发展，也为地区发展繁荣贡献了正能量。双方强调坚持睦邻友好不动摇，持续深化“一带一路”合作，永远做好邻居、好朋友、好伙伴。

二是坚持南海和平稳定的大方向。双方认为，在中菲两国和地区各国共同努力下，南海局势总体稳定，合作的一面在上升，积极的因素在增长。双方商定尽快在中国召开南海问题双边磋商机制（BCM）第五次会议，共同管控好海上形势，推动共同开发迈开步伐。中菲作为落实《南海各方行为宣言》高官会共同主席，将继续携手推进“南海行为准则”磋商。

三是坚持本地区合作与发展的大方向。中方一贯支持东盟在区域合作中的中心地位，支持菲律宾履行好中国—东盟关系协调国职责。双方强调，要共同努力，开好今年的东亚合作系列会议，把握好区域合作的重点和方向，特别是要加强“一带一路”倡议同《东盟互联互通整体规划2025》对接，推进媒体、智慧城市、数字经济合作，打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系，为东亚合作不断注入新动力。

问：昨天，美国国务卿接受彭博新闻频道采访时，就是否关注北京可能派解放军介入表示，他希望香港游行示威活动可以和平进行，不要再发生暴力情况。他还称，总统特朗普之前曾说，美国希望中国能够做正确的事。中方对此有何回应？

答：我注意到了近日蓬佩奥等人就驻港部队等问题的表态。日前，国防部新闻发言人已就驻港部队依法履职尽责做出明确表态。我想强调的是，香港回归以来，驻港部队严格遵守香港基本法和驻军法，忠实履行防务职责，已经成为维护香港长期繁荣稳定的“定海神针”。

追问：对于蓬佩奥称“美国希望中国能够做正确的事”，中方认为“正确的事情”指什么？

答：我前几天已经说过了。为了香港的长期稳定繁荣，中国中央政府一直在做正确的事情。我们希望美方也能做正确的事情。

问：据报道，25日，马来西亚东海岸铁路项目重启仪式在马登嘉楼州举行。马来西亚交通部长陆兆福、中国驻马大使白天等出席仪式。中方对此有何评论？

答：中方欢迎有关项目重启，愿同马方一道实施好项目，带动沿线地区经济社会发展，造福当地人民。

这一事例再次说明，“一带一路”合作也好，其他合作也好，遇到一些问题和挑战并不可怕，只要双方有建设性态度和发展眼光，本着互谅互让的精神友好协商，总能克服困难、推进合作，最终实现互利双赢。

问：7月25日，突尼斯总统埃塞卜西因病逝世，请问中方对此有何评价？

答：埃塞卜西总统是深受突尼斯人民爱戴的领导人，在突尼斯的国家转型变革和稳定发展进程中发挥了重要作用，为推动中突友好合作关系发展作出了积极贡献。中方对他不幸逝世表示沉痛和深切的哀悼。

问：日前，香港民间人权阵线致信61个驻港总领馆和办事机构，呼吁对香港发出旅游警示。有关做法立即遭到香港各界人士强烈谴责，称民阵“自编自导自演”，存心破坏香港法治。有旅游业界人士警告，破坏香港形象很容易，但建立很困难，呼吁民阵“尽快收手”。外交部对此有何评论？

答：香港回归以来，在中央政府全力支持下，香港保持了稳定繁荣发展。这颗“东方之珠”散发出璀璨美丽光芒，是包括700多万香港同胞在内的全体中国人民的骄傲。但近一段时间以来，极少数人策划组织实施极端暴力违法活动，严重冲击香港法治根基，严重危害香港安全、稳定和秩序，严重损害香港形象，令人感到痛心，也遭到香港各界人士的强烈谴责。

你提到有人请求外国对香港发布旅游警示，我想，这一行为的实质大家看得很清楚，就是企图挑动外部势力干预香港事务，对中央政府和特区政府施压。

我们说过，香港是中国的香港，绝不容许任何外部势力以任何方式插手和干预。我建议那些企图引狼入室的人好好读一读历史。历史上那些勾结外部势力祸国殃民的人，哪一个有好下场？

问：此前，联邦快递曾未按名址投递涉华为公司快件。今天上午，中国有关部门指责联邦快递故意滞留逾百件涉华为公司包裹。联邦快递将面临什么后果？

答：我注意到就此问题的相关报道。近期，国家有关部门依法对联邦快递（中国）有限公司未按名址投递快件一案实施调查发现，联邦快递关于将涉华为公司快件转至美国系“误操作”的说法与事实不符。另发现联邦快递涉嫌滞留逾百件涉华为公司进境快件。调查期间，还发现联邦快递其他违法违规线索。相信中国有关部门将秉持全面、客观、公正的原则，继续依法深入开展调查工作。

至于你问这家公司会面临什么样的后果，这将取决于调查的结果。

问：据报道，昨天，中韩海域划界政府谈判代表团第二轮会谈在京举行。会谈有何成果？

答：7月25日，外交部副部长罗照辉与韩国外交部第二次官李泰镐在北京共同主持中韩海域划界政府谈判代表团第二轮会谈。双方确认了中韩海域划界谈判启动以来达成的有关共识，并就划界有关问题交换了意见。双方一致认为，中韩两国通过友好协商解决海域划界问题，对于两国关系长期稳定发展，进一步加强海洋合作，推动中韩战略合作伙伴关系不断发展具有重要意义。

问：北汽集团收购德国戴姆勒5%的股份后，是否将谋求其董事会席位？中方对戴姆勒持股已近15%，成为其最大股东，中方是不是想将其打造为一个中国的领先企业？

答：我不了解情况。

(责编：刘叶婷、杨牧)