俄罗斯计划扩大与土耳其的军事技术接触

新华社莫斯科7月26日电 俄罗斯国防产品出口公司总经理亚历山大·米赫耶夫25日在莫斯科说，在完成向土耳其交付S-400防空导弹系统之后，俄计划大幅扩大与土方在一些军事技术领域的接触，以推动互利合作项目的实施。

据俄媒体报道，米赫耶夫说，俄方当天已完成向土方交付S-400防空导弹系统的第一阶段交货任务。从7月12日起，俄方为运送S-400防空导弹系统共向土耳其派遣了30多架次的货运航班。

米赫耶夫说，S-400防空导弹系统的交付不仅强化了土耳其的防空体系，也巩固了俄土战略伙伴关系。目前两国正在进行有关在土境内凭许可证生产S-400防空导弹系统部分组件的谈判。在完成向土方交付S-400防空导弹系统之后，俄国防产品出口公司计划大幅扩大与土方在直升机制造、作战飞机和防空系统领域的接触，以推动互利合作项目的实施。

米赫耶夫强调，S-400防空导弹系统可以嵌入外国防空体系而不损害其功能。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方定位及追踪美国及盟国的F-35战机。土方坚持履行与俄方合同，认为购买S-400防空导弹系统是土耳其国家主权范围内事务，其他国家无权干涉。土耳其总统埃尔多安日前表示，这一防空导弹系统将于2020年4月全面部署。

美国白宫17日宣布，鉴于土耳其已从俄罗斯购买S-400防空导弹系统，土耳其将“不可能”继续参与美F-35战机项目。俄罗斯国家技术集团公司总裁切梅佐夫18日表示，如果土方有意，俄罗斯准备向其出售苏-35战机。

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