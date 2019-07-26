外眼看中国——茶叶助力陕西汉中脱贫创收 

在一部著名的阿拉伯电影《摩根艾哈迈德摩根（Morgan Ahmed Morgan）》中，埃及艺术家阿迪勒·伊玛目谈到了中国的茉莉花茶。他说，这种茶有助于放松并消除疲劳，对肠胃和身体也有好处。茉莉花茶帮他顺利完成了工作，说服周围的人依其计划去执行任务。

茶是中国的国民饮品。茶文化在中国文化中占据一席之地。中国近1000万平方公里的辽阔土地上，几乎都种植了茶树。中国茶种类很多，有绿茶、红茶、乌龙茶、花茶等等。中国人民几乎在任何场合、任何时间都会饮茶。

我曾到访陕西汉中的一个茶园。该茶园位于秦岭和巴山之间，由一位从事茶叶生意的农民开辟，他从当地政府租下了一片12万平方公里的土地，种了几种茶叶。

茶园主人王玉川（音）对我说，他响应政府的脱贫致富政策，为超过300个家庭提供了工作机会，这些工人的主要工作是种植、采摘茶叶以及害虫防治，由此获取了不错的酬劳——免费的住宿，高达6000元人民币的月薪，以及孩子受教育的机会。

王玉川透露，该茶园的投资规模为4000万人民币，年产量可达30万公斤。此外，得益于汉中雨水充足，他不需要花费额外的资金将灌溉水引上山，茶园一年可收获三次 ，销售主要面向国内市场。中国巨大的茶叶消费需求，加上合理的运营，茶园利润可观。

汉中市现有人口368万。为了响应中国政府提出的在2020年前全面建成小康社会的目标，许多居民都与当地政府合作，开启了一系列类似的项目。这些项目促使当地经济在2018年增长9.5%。在过去三年内，近40万居民成功实现脱贫，当地居民医疗保险覆盖率已经达到90%。（作者为埃及金字塔报记者穆罕默德·迪阿布，译者人民网实习生蒋婧）

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)