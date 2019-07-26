新华社东京7月26日电 财经观察：日本经济缓慢增长 下行风险增大

新华社记者钱铮 刘春燕 马曹冉

国际货币基金组织（IMF）近日发布《世界经济展望报告》更新内容，将今明两年日本经济增长预期分别下调0.1个百分点至0.9%和0.4%。分析人士认为，IMF下调日本经济增长预期并不意外，日本经济仍将维持缓慢增长，但下行风险增大。

IMF表示，今年第一季度日本经济保持增长，主要得益于进口大幅减少使净出口增加，掩盖了潜在增长动能不足的问题。

日本内阁府6月发布的一季度国内生产总值（GDP）修正数据显示，扣除物价变动因素，2019年第一季度日本GDP实际增长率为0.6%，按年率计算为2.2%。当季，个人消费、出口、进口分别环比下降0.1%、2.4%和4.6%，其中进口降幅为2009年一季度以来最大。

野村综合研究所研究员木内登英认为，进口大幅下降反映出日本内需减弱。虽然从数据来看经济仍在增长，但实际表现并不理想。三菱UFJ研究与咨询公司高级研究员小林真一郎也认为，日本经济实际表现比数据反映的要差，未来可能面临更严峻局面。

日本政府计划今年10月将消费税率从当前的8%上调至10%。首相安倍晋三表示，提高消费税是为了充实财政收入，以应对少子化及确保社会保障金支出。但在野党均对增税表示反对，认为此举会打击日本经济。

在近日结束的日本国会参议院选举中，由自民党和公明党组成的执政联盟依旧将参议院牢牢控制在手中。这一结果强化了外界对日本政府今年10月将提高消费税率的预期。

瑞穗综合研究所调查总部首席经济学家长谷川克之指出，在个人消费疲软的背景下，增税可能大幅削弱经济增长动能。因此，政府将在增税同时实施多项措施来增加家庭收入和开支。如果经济下行风险增大，政府很可能还会出台相应对策。

谈及日本经济面临的外部环境，长谷川克之说，贸易紧张局势持续、英国“脱欧”等不确定因素导致世界经济前景仍不明朗，地缘政治风险也是拖累世界经济增长的重要因素，并影响着日本的贸易和生产活动。

日本政府本月初宣布对韩国实施部分半导体材料出口管制。长谷川克之认为，日本政府限制出口的产品规模较小，对日韩企业影响总体有限。不过，如果韩国半导体生产商生产停滞，难免冲击世界半导体市场，从而影响日本企业。另外，韩国民众“抵制日货”呈扩大之势，预计日本相关行业将受到影响。

美国和伊朗关系紧张对日本经济也是潜在威胁。日本财务省数据显示，2018年日本向伊朗出口7.02亿美元，比上年减少20%。特别是去年11月美国重启对伊朗能源和金融等领域制裁以来，日本对伊朗出口持续大幅减少。

日本国际政治经济学家滨田和幸此前撰文指出，日本从伊朗进口的原油占日本原油进口总量5%左右，虽然量不大，但伊朗原油品质高、后期提炼加工成本低。如果用其他国家的原油替代伊朗原油，日本石油产品价格将立即上涨。如果美伊对立导致能源航运要道霍尔木兹海峡陷入混乱甚至战事，这对日本将是关系生死存亡的问题。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)