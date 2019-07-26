新华社法兰克福7月25日电 综述：欧洲央行转向宽松货币政策应对经济风险

新华社记者邵莉 沈忠浩

欧洲央行25日宣布维持欧元区三大关键利率不变，并释放明确降息信号。分析人士认为，由于欧元区经济增长前景走弱，欧洲央行年内出台新一轮宽松措施的可能性很大。

欧洲央行调整前瞻性指引，预期关键利率至少到2020年上半年将“保持或低于当前水平”，这是自2017年6月以来，欧洲央行首次在货币政策声明中明确释放可能降息的信号。

欧洲央行还表示，欧洲央行准备酌情调整货币政策工具，使通胀水平持续趋向政策目标。欧洲央行已委托相关机构对政策方案进行评估，其中包括新资产购买计划的规模和构成。

欧洲央行行长德拉吉表示，近期一系列数据表明欧元区增长前景日益恶化，下半年经济反弹的可能性降低。

欧洲央行当天的决定基本符合市场主流预期。自上一次欧洲央行货币政策会议以来，德国等欧元区主要经济体经济数据疲软，这进一步支持欧洲央行货币政策转向。

德国伊弗经济研究所25日公布的数据显示，7月份德国商业景气指数连续第四个月下降，并创下2013年4月以来最低水平。而前一天公布的德国7月份制造业采购经理人指数（PMI）也创下7年来新低。

分析机构普遍预计，欧洲央行将在年内采取行动。安联全球投资公司债券主管弗兰克·迪克斯米耶预计，欧洲央行将于9月份降息10个基点，并在年底前推出新的债券购买计划。而丹麦银行的分析报告预计，欧洲央行9月份将降息20个基点，同时将重启量化宽松措施。

不过，分析人士同时警告，和美联储不同的是，欧洲央行的降息空间并不大，因为目前欧洲的基准利率低于美国。此外，欧洲银行界对于通过宽松货币政策，尤其是负利率政策来刺激经济的做法也存在分歧，尤其是德国对此持较强硬反对态度。

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