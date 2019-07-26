俄罗斯检方将美国大西洋理事会列为“不受欢迎”组织

新华社莫斯科7月25日电（记者刘洋）俄罗斯联邦总检察院25日发布公告说，基于对相关材料分析研究，俄罗斯检方将美国智库大西洋理事会认定为在俄境内“不受欢迎”的外国非政府组织。

公告说，大西洋理事会在俄罗斯从事的活动对俄宪法制度基础和国家安全构成威胁，检方将相关决定发往俄罗斯司法部，以便后者将大西洋理事会列入“不受欢迎”的外国和国际非政府组织名单。

根据相关规定，被俄政府列入“不受欢迎”名单的外国非政府组织不得在俄境内活动、开设分支机构、传播信息材料以及与金融机构进行资金及财产交易，参与这些组织活动的人员或面临10万卢布（约合10888元人民币）以下罚款及最高6年监禁刑事责任。

美国大西洋理事会成立于1961年，旨在促进美欧间政治经济合作、维护欧洲集体安全与和平。美国现驻俄罗斯大使乔恩·亨茨曼（洪博培）曾于2014年至2017年间担任大西洋理事会主席。

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