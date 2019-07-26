第11届中国国际民间艺术节8月呼市开幕

人民网北京7月26日电（俞晓）由中国文联和内蒙古自治区人民政府联合主办，呼和浩特市人民政府、内蒙古自治区文联共同承办的第11届中国国际民间艺术节将于8月23日至28日在呼和浩特市举办。

本届艺术节以“增进世界文明交流互鉴；弘扬‘一带一路’精神；促进中外民心相通，推动人类命运共同体建设”为主题，邀请五大洲13个国家的艺术团300多名艺术家来华，国内多个艺术团及呼和浩特市多个乌兰牧骑联袂，深入呼市各区县为基层群众奉献多场演出，充分体现该艺术节国际性、民族性、民间性、群众性特点。

本次艺术节邀请的外国艺术团既涵盖了五大洲，同时侧重“一带一路”沿线国家，如俄罗斯、蒙古、乌兹别克斯坦、伊朗、克罗地亚等。还特别邀请来自香港、澳门、台湾和呼和浩特市的青年舞者联合组成“青春中华”街舞团，联袂展示中华青年风采。随着艺术节国际影响的不断扩大，申请参加的外国艺术团体越来越多，本着不忘老朋友、结交新朋友的原则，本届艺术节特别邀请乌兹别克斯坦、瓦努阿图、加纳等国艺术团首次来华参演。总体来看，各国艺术团的音乐舞蹈节目风格迥异、特色鲜明，充分展示了世界民间艺术的丰富性、多样性。

中国国际民间艺术节创办于1990年，是国务院批准的大型国际民间艺术交流活动，迄今已成功举办了十届。艺术节举办至今，已有来自五大洲65个国家的162个民间艺术团体共计3000余位外国艺术家来华参加艺术节，直接观众累计数百万人。

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