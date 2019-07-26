美国司法部要求重新开始执行死刑

新华社华盛顿7月25日电（记者刘阳）美国司法部25日要求重新开始对联邦死刑犯执行死刑。此前，美国联邦政府已有18年没有执行过死刑。

“国会两院通过的法律明确了死刑制度，”司法部长巴尔在声明中说，“我们应对受害者及其家属负责，执行法律所判处的刑罚。”

根据声明，重新启动死刑后首批受刑者将是5名曾谋杀儿童的罪犯，其刑期预计安排在今年12月或明年1月。

新政策同时改变执行死刑的手段，从以往注射三种药物变为只注射一种名为戊巴比妥的药物。

根据美国官方数据，美国联邦政府自2001年后便没有执行过死刑。

近年来美国执行死刑数量以及死刑犯数量逐渐下降，越来越多的州立法停止执行死刑或在实践中不再执行死刑，然而仍有部分州执行死刑。

美国对于死刑的一大争议在于执行死刑的手段。注射和电击法均受到质疑。

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