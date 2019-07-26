王毅：将中国和巴西合作打造成中拉合作、新兴市场合作、南南合作的典范

新华社巴西利亚7月25日电（记者周星竹）7月25日，国务委员兼外交部长王毅在与巴西外长阿劳若举行外长级全面战略对话后共见记者时表示，中方愿同巴方携手努力，推动中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶，打造中拉合作的典范、新兴市场合作的典范、南南合作的典范。

王毅表示，巴西是第一个与中国建立战略伙伴关系的发展中国家，第一个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家，也是第一个与中国双边贸易额突破千亿美元大关的拉美国家。中巴关系具有战略性和引领性。无论国际风云和两国各自形势发生什么变化，中方都将继续重视巴西在国际和地区事务中的重要作用，支持巴西政府带领人民发展经济、改善民生，探索符合本国国情的发展道路。我们十分珍视与巴西建立起来的全面战略伙伴关系，愿不断深化同巴西的全方位合作。

王毅介绍了全面战略对话的成果。王毅表示，第三次中巴外长级全面战略对话是巴西新政府成立以来两国外交部门首次进行深度战略沟通，对双方增进了解和互信，加强交流与合作具有重要和积极意义。

双方认为，应从战略高度和宽广视野把握好中巴关系的正确方向。中国和巴西作为东西半球最大的发展中国家和新兴市场经济体代表，拥有巨大合作潜力和广阔合作空间，是天然的合作伙伴，完全可以实现共同发展、共同繁荣。中国和巴西作为世界多极化进程中的两支重要的新兴力量，在国际和地区事务中有着广泛共同利益和合作需求。加强友好合作，不仅符合两国和两国人民的利益，也有利于促进地区和世界的和平、稳定与繁荣。

双方认为，元首外交对中巴关系健康稳定发展具有战略引领作用。中方欢迎博索纳罗总统今年10月访华。此后，习近平主席也愿应邀来巴出席金砖国家领导人会晤。相信两国元首通过互访，将共同擘画两国关系的新蓝图，带动中巴全面战略伙伴关系迈上新水平。

双方同意，继续在彼此核心利益和重大关切的问题上相互尊重、相互理解、相互支持，不断夯实两国关系的政治基础。

双方同意，提升两国务实合作水平。落实好中巴高委会第五次会议成果，发挥好双边机制作用，加强“一带一路”倡议同巴西发展规划对接，在深化农业、矿业、基础设施、航空航天等传统领域合作的同时，拓展科技创新、数字经济等新的合作增长点。要办好庆祝建交45周年活动，便利两国民众交往，深化中巴传统友谊。

双方同意，加强多边领域协作，在联合国、二十国集团、金砖国家等多边框架下加强沟通协调，携手应对各种全球性挑战，为维护世界和平稳定，促进全球增长发挥积极作用。

王毅指出，今年11月，巴西将举办金砖国家领导人第十一次会晤。中方全力支持巴方办好本次会晤，共同传递金砖国家团结合作的积极信号，为金砖国家合作第二个“金色十年”的愿景增光添彩。

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