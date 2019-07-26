联合国秘书长谴责索马里爆炸袭击案

新华社联合国7月25日电（记者林远）联合国秘书长副发言人哈克25日表示，联合国秘书长古特雷斯强烈谴责索马里首都摩加迪沙24日发生的恐怖袭击事件。

哈克表示，古特雷斯向遇难者家属和亲人表示诚挚慰问，并重申联合国对索马里政府和人民的全力支持。

摩加迪沙市政府24日遭到爆炸袭击，造成至少6人死亡，市长奥斯曼在袭击中受伤。

极端组织索马里“青年党”宣称制造了此次袭击，并称袭击目标是联合国秘书长索马里问题特别代表、联合国索马里援助团团长詹姆斯·斯万。

据了解，袭击发生时，斯万刚刚结束与摩加迪沙市长会见后离开。

近期索马里安全形势紧张。与“基地”组织有关联的索马里“青年党”7月22日和23日接连在摩加迪沙实施爆炸袭击，造成大量人员伤亡。

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