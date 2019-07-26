王毅与巴西外长阿劳若举行第三次中巴外长级全面战略对话

人民网巴西利亚7月25日电（记者 张远南）当地时间7月25日，国务委员兼外交部长王毅与巴西外长阿劳若在巴西利亚举行两国外长级全面战略对话。

王毅表示，中国和巴西分别是东西半球最具代表性的新兴经济体和有世界影响的发展中大国，两国间没有历史恩怨和现实冲突，只有巨大的互补性和合作潜力，是天然的合作伙伴。中方始终将中巴关系置于外交重要位置，愿同巴方一道，以建交45周年为契机，推动中巴关系迈上新台阶，成为新兴经济体团结合作的典范和促进世界和平发展的稳定力量。

王毅强调，下阶段中巴两国应加强高层交往，深化政治互信，在彼此核心利益和重大关切的问题上相互理解、相互支持。中方赞赏巴方对共建“一带一路”的浓厚兴趣，愿同巴方积极探讨将“一带一路”倡议同巴西“投资伙伴计划”对接，深化两国在农业、电力、矿业、基础设施建设等领域的合作，推动一批重点项目尽早落地，并将科技创新和数字经济打造成新的合作增长点。双方要密切人文交流，夯实两国友好的民意基础。中国重视巴西在拉美的重要地位和作用，愿同巴方共同成为推动中拉合作的双引擎。中巴应共同捍卫多边主义，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序以及以世贸组织为代表的多边贸易体制，加强在联合国、金砖国家、二十国集团等机制下的协调合作。中方将全力支持巴方办好今年的金砖国家领导人会晤。

阿劳若表示，巴西高度重视与中国的全面战略伙伴关系，积极评价建交45周年来双边关系发展给两国人民带来的巨大利益，将继续坚定奉行一个中国政策。博索纳罗总统非常期待今年10月访华，热切欢迎习近平主席11月来巴出席金砖国家领导人会晤。巴西十分钦佩中国发展取得的伟大成就，看好巴中合作前景。巴西欢迎中国扩大对巴投资，愿积极研究将巴方“投资伙伴计划”与共建“一带一路”倡议相结合，加强双方在农业、经贸、数字经济、基础设施建设、反腐败等领域的合作，并密切在文化、教育、旅游等领域的交流。巴西致力于维护多边主义和自由贸易，构建开放型世界经济，推动地区一体化进程，希与中国在联合国、二十国集团等框架下加强协作，共同推动拉中整体合作取得更大进展。巴方愿与中方密切协调，共同推动今年的金砖国家领导人会晤取得积极成果。

双方还就各自国家的发展战略、外交政策以及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。对话后，双方还共同会见了记者。

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