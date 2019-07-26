美农业协会敦促美政府尽早结束贸易争端

新华社华盛顿7月25日电（记者高攀 熊茂伶）美国农业部25日公布向美国农民提供约160亿美元援助计划的政策细节，以补偿他们在贸易争端中遭受的损失。但美农业协会代表和国会议员纷纷表示，援助计划不能替代出口市场，他们敦促美国政府尽早结束贸易争端、恢复农产品正常贸易。

根据美国农业部当天发布的政策细节，美国农民可从7月29日开始申请政府补贴，农业部将根据每个农场的种植面积和相应赔付率计算每位种植户可获得的补贴。此外，猪肉和乳制品生产商也可申请一定补贴。美国农业部将于8月中下旬发放第一笔补贴，第二和第三笔补贴可能分别在今年11月和明年1月发放。

这是美国政府继去年以来第二次调拨巨额资金补助农民。此前，受美国挑起的贸易争端影响，不少经济体对美国农产品采取反制措施，美国农产品出口大幅下滑，农场经营陷入困境。

美国农会联合会会长齐皮·杜瓦尔当天发表声明说，当前美国农业正经历困难期，贸易战持续的时间越长，对农村地区影响越大。他表示，在恶劣天气、大宗商品价格走低、可用劳动力不足等挑战外，美国农业又遭受关税冲击，堪称遭遇“完美风暴”。

杜瓦尔指出，持续的贸易战正不断加重美国农民的经济负担，美国农民最终更想要贸易而非援助，恢复农业市场与全球贸易伙伴的互惠关系至关重要。

美国全国小麦种植者协会会长本·肖尔茨说，农业援助计划只是“创可贴”，“我们真正需要的是长期解决方案”。该协会继续敦促美国政府迅速解决与中国的贸易争端。

美国全国猪肉生产商理事会会长戴维·赫林说，美国猪肉生产商高度依赖出口市场，持续一年多的贸易争端已给养猪户造成严重损失。该协会的首要政策目标是结束美国与中国的贸易争端，并与日本达成贸易协议。

美国国会参议院农业委员会资深民主党议员黛比·斯塔贝诺说，农业部当天发布的政策细节证实了她此前对援助计划偏袒部分农民的担忧。她表示，这些“短期、不公平的支出”不能替代出口市场和连贯的贸易策略。

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