原标题：抱着旧黄历，谈不出好结果

前两天说过的中美重启磋商，7月25日下午有了确切消息。

商务部今天举行例行新闻发布会。新闻发言人高峰在回答中美经贸磋商相关问题时表示，为落实两国元首大阪会晤达成的重要共识，双方牵头人将于7月30日到31日在上海见面，在平等和相互尊重的基础上举行第十二轮中美经贸高级别磋商。

第十一轮中美经贸高级别磋商是5月10日结束的。

当时，由于美方的漫天要价和极限施压，使得磋商完全无法继续下去。

一直暂停到现在。

两个多月的跌宕起伏之后，中美双方牵头人将再次面对面坐下来谈。

人面依旧，想来思绪是会有些不同的。

结合最新情况，我们来谈谈即将举行的新一轮磋商。

一方面，磋商地点改到上海是引人瞩目的变化，折射出一些积极态度。

对这个变化，官方民间，国内国外，给出了不同的解释。

其一，认为这是正常的安排。

关于“为何把磋商地点安排在上海”这个问题，商务部25日作出简短回应。

“在不同的地点磋商是十分正常的安排，上海具备开展磋商的良好条件。”

其二，认为这传递了“贸易归贸易，政治归政治”的讯号。

比较有代表性的观点认为，“中方选择上海这个大陆金融中心作为重启贸易谈判地点，就是想传递‘贸易归贸易，政治归政治’的讯号。”

其三，认为上海在中美谈判历史上发挥过独特作用，在这里举行磋商极富象征意义。

美方牵头人专门提到这一点。

姆努钦当天接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时说，中方邀请美方赴上海进行经贸磋商具有象征意义，“1972年《上海公报》”被认为是中美关系正常化的重要一步，希望“下周我们将取得进展”。

三种观点，见仁见智。

在陶然笔记看来，中美经贸磋商是当前全球的头等大事，计划日程、磋商地点的确定慎而又慎，一般不会来回变化。

既然移师上海，说不定今后一段时间的谈判地点就是这里了。

另一方面，中美间还存在不少分歧，但解决分歧只有“平等和相互尊重”一种途径。

国内外乐见中美重启磋商，但又不看好双方能很快达成协议。

这是一种很复杂的心态，也具有丰富的潜台词。

乐见磋商重启，说明越来越多的人在“中美合则两利，斗则俱伤”“贸易战没有赢家”等问题上，有共识。

不看好双方能很快达成协议，则具有更多意味。

其一，说明外界并不看好美方具有压服中国的绝对实力，中国扛得住耗得起并不是空话。

贸易战打了一年多，美攻中守的态势是个客观存在。

但人们也渐渐发现，美国似乎并不具备迅速迫使中国就范的绝对实力。

在美方一些人的大嘴巴里，他们一直离胜利不远。

就是一直胜利不了而已。

这也让越来越多的人，开始认真思考中美实力对比问题。

其二，说明外界认为中美双方离达成协议还存在不少分歧。

事实也正是如此。

中国的立场是没有变化的——“美国对中国输美商品单方面加征关税是中美经贸摩擦的起点，如果双方能够达成协议，加征的关税必须全部取消。”

现在看，美方在这个问题上的认知与中方还存在差距。

比如，美方各种声明表态，仍在兜售5月初的漫天要价。

就在不久前，有人再度把加征3000亿美元输美商品关税挂在嘴边，极限施压的手段就像嗑药一样，停不下来。

其实，中美之间谈谈打打一年多，任何头脑清醒的人都能看出来，用加征关税威胁中国根本没用！

美方不要总想着拿3000亿美元商品的加征关税说事，中国不怕这个，也不吃这一套。

美方真想达成协议，只有通过“平等和相互尊重”这一种途径来实现。

如果还抱着旧黄历不放，那么无论谈多少轮、多少年，都谈不出好结果。

（原题为《抱着旧黄历 谈不出好结果》）

(责编：刘洁妍、杨牧)