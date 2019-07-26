阿巴斯：巴方决定停止执行与以色列签订的所有协议

新华社拉姆安拉7月25日电（记着吕迎旭 陈文仙）巴勒斯坦总统阿巴斯25日宣布，巴方决定不再遵守与以色列达成的所有协议。

当天巴勒斯坦领导层在拉姆安拉总统府举行紧急会议，阿巴斯会后宣布了这一决定。他说：“鉴于（以色列）占领当局继续拒绝签订的所有协议和义务，我们在此宣布领导层的决定，停止遵守与以色列签订的协议。”。

阿巴斯说，巴方将从26日起组建一个负责推进巴勒斯坦解放组织（巴解组织）这一决定的委员会。

这是巴方对以色列本月22日拆除数栋巴勒斯坦建筑后的回应。阿巴斯说，以色列在东耶路撒冷强拆巴勒斯坦房屋，导致数百人流离失所，这是对国际法和巴以之间协议的公然违反，不能对此保持沉默。

数百名以色列士兵和警察22日进入位于东耶路撒冷的巴勒斯坦控制区苏尔巴赫尔村的瓦迪侯穆斯区，出动推土机对12栋巴勒斯坦人的建筑进行拆除。以色列军方称，这些巴勒斯坦人的房屋靠近隔离墙，属于“封闭的军事区”，必须拆除。此举引发巴方强烈谴责。巴总统府22日在一份声明中要求以色列对“这一罪行”承担全部责任。

以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在两地兴建犹太人定居点。巴勒斯坦寻求依据1967年边界建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，实现巴勒斯坦难民回归。

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