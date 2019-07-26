全球市场领军企业峰会2020年将首次在中国长春举办

人民网讯 2019年7月22日，商务部召开第十二届中国——东北亚博览会新闻发布会。吉林省副省长朱天舒在会上介绍，本届博览会重点设置了德缘产业园项目展区，这是中德合作建设的中国第一个世界隐形冠军产业园，将集中展示以欧洲隐形冠军企业为代表的高科技产品和技术应用，为2020年在长春召开全球市场领军企业（世界隐形冠军）峰会预热。

隐形冠军企业是某一细分市场的绝对领先者，或至少是某个大洲的第一名；一半以上的销售额来自国外，年销售额一般不超过30亿美元；许多是配套企业，产品不面对终端消费者，所以公众知名度比较低。据德国相关机构统计，至2017年世界上有2738家“隐形冠军”企业，德国有1307家，美国有366家，中国有68家。

为了更好地促进德国产业和先进制造业的发展和壮大，给全球市场领军企业(世界隐形冠军)提供相互交流发展提高的机会，2011年，前德国自由民主党联邦副主席、德国制造业大州巴登符腾堡州副州长、经济部长、欧盟经济参议院主席瓦尔特多林先生在有德国隐形冠军之乡著称的巴符州施瓦本哈尔市发起，并联合德国著名经济媒体德国经济周刊集团举办了“向最好的学习——第一届全球市场领军企业（世界隐形冠军）峰会”。

截至2019年，该峰会已经举办了九届，每次峰会有约40场对话交流活动，先后有3000余位德国欧洲知名企业、世界500强显形冠军和众多世界隐形冠军企业领导人出席，成为德国工业制造业领域最顶级的市场领导者盛会。

德国全球市场领军企业（世界隐形冠军）学院及峰会中国首席代表、黑森州参议员杨明表示，2020年是全球市场领军企业（世界隐形冠军）峰会十周年，世界制造业大国中国联手世界制造业强国德国共同在中国举办这一全球制造业顶级盛会将成为全球制造业创新合作领域的标志性事件。该峰会到中国举办目前也得到了德国欧洲等众多国家政要和企业界的大力支持。根据德国组委会以及德国全球市场领军企业（世界隐形冠军）学院的调研，46%的领军企业有愿意到中国开展合作的意向，70%的企业有中国和亚洲业务。

杨明介绍称， 2020年全球市场领军企业（世界隐形冠军）峰会将发布和分享全球制造业先进技术、理念、探讨合作和未来，以及发布全球市场领军企业（世界隐形冠军）和潜在全球市场领军企业（世界隐形冠军）榜单，并表彰在技术全球技术创新、企业社会发展、环境保护领域有卓著贡献的企业家。

该峰会主要包括开幕式总裁之夜、炉边政企对话、峰会论坛、领军企业展示、总裁酒会、音乐会、峰会主题晚宴等环节。

杨明表示，希望举办该峰会进一步了解德国欧洲中小家族企业隐形冠军企业的培育和发展，推动中德中欧中小企业合作，为中国的中小企业民营企业的转型升级特别是在制造业领域提供更多的参考借鉴和合作的机会。

(责编：崔越、杨牧)