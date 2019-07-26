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委内瑞拉总统宣布将在委边境地区进行军事演习

2019年07月26日09:44  来源：人民网-国际频道
 

人民网加拉加斯7月25日电 （记者张卫中）委内瑞拉总统马杜罗24日宣布，将在委内瑞拉边境地区进行军事演习，以保障委内瑞拉海陆空安全，并打击跨境有组织犯罪和毒品走私活动。

军事演习从8月7日开始，8月30日结束，而第一阶段演习从7月25日开始，28日结束。马杜罗表示，此次演习代号为“2019玻利瓦尔解放者行动”，将检验武装部队保卫委内瑞拉领海、河流、领空和领土安全的能力。此次军事演习还将检验委国防计划。演习中将试用保卫国家领土完整的武器。

自今年1月委内瑞拉内部危机以来，美国曾多次表示“不排除军事干涉手段”解决委内瑞拉危机。委国内反对派激进分子仍在呼吁对委进行武装干涉。此次军事演习被解读为马杜罗政府在外部压力下，开始做军事斗争的准备。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)
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