中国驻欧盟使团张明大使：维护香港的繁荣稳定必须坚持法治原则

人民网7月26日布鲁塞尔电（记者 郑彬）当地时间7月25日，中国驻欧盟使团团长张明大使在欧盟政策新闻评论网站“欧洲动态”上发表署名文章，针对近期欧盟部分机构和人员干涉香港事务和中国内政的不当言行进行驳斥，强调维护中欧关系需要恪守国际法和国际关系基本准则，切实尊重中国主权。

张明大使指出，香港回归以来，“一国两制”得到切实贯彻落实，香港居民依法享有前所未有的民主权利和自由。但香港近期游行过程中发生的袭击伤害警察，打砸立法会大楼等严重违法行为，已远超和平表达诉求的底线。文明社会里，暴力从来都是众矢之的，不容姑息。一些欧洲人士对上述违法犯罪行径视而不见，反而要求特区政府取消对上述暴徒的指控，对警方执法行为展开调查，是典型的颠倒黑白，为虎作伥。香港暴力活动持续升级，甚至发生冲击中央驻港机构、囤积大量烈性炸药等恶性行为，这与外部势力的美化纵容、壮胆撑腰不无关系。

张明大使表示，今年初，欧洲议会曾针对发生在欧洲的示威活动通过一份决议，反复强调警方和执法部门的职权，认为示威和言论自由并非没有边界，“必须根据《欧洲人权公约》，在法律许可的范围内行使”，“服从于警务执法的限制措施”。

张明大使表示：“中国不会干涉他国内政，尊重别国的主权和司法。但试想，如果香港的暴力行为发生在欧洲，欧洲的警察会如何处置？如果那些暴徒冲击欧洲议会，那些妄议香港形势的人是否还会姑息暴力行为？”

针对欧洲议会和部分政客的不当言行，张明大使进行了驳斥：欧洲议会决议对香港广大民众要求维护和平法治的声音选择性失聪，反而指责香港特区政府的依法施政。一些欧洲政客口头上多次表示支持“一国两制”，但又鼓动在欧洲议会决议中写入欧盟对香港的民主“承诺”，“强烈谴责”中央政府对香港内部事务的“持续加剧干预”。针对这种公开明显的“双重标准”，我们不禁要问，他们居心何在？有议员在讨论决议时发言指出，“欧洲议会不是联合国”，“欧洲在教育别人之前，应先教育好自己”。这一客观声音，值得欧洲议会深思。

张明大使强调，香港早非“租界”之香港，更不是“殖民者”的香港。“一国两制”保护民主，更坚持法治。维护香港繁荣稳定需要和平理性。维护中欧关系需要恪守国际法和国际关系基本准则，切实尊重中国主权，这是原则底线。中方维护国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移，维护香港繁荣稳定的决心坚定不移。这也是欧洲各国的利益所在，少数别有用心的欧洲政客挑拨香港社会内部对立的图谋不会得逞。希望欧洲广大朋友和有识之士，继续同中方一起以实际行动共同维护香港繁荣稳定和中欧关系的健康稳定发展。

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