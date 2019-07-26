创造世界经济更加美好的明天

当前，世界面临百年未有之大变局，单边主义和保护主义严重冲击国际经济秩序，全球经济面临的风险和不确定性大幅上升。为世界经济和全球治理把准航向，为市场增强信心，给人民带来希望，这是时代的呼唤，也是世界各国的期待。在日本大阪举行的二十国集团领导人峰会上，习近平主席发表题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》的重要讲话，为创造世界经济更加美好的明天贡献了中国智慧、提供了中国方案。从今日起，我们刊发“合力打造高质量世界经济的思考”系列评论，和读者一起学习、共同展望。

——编 者

新科技革命和产业变革的浪潮奔腾而至，如果我们不应变、不求变，将错失发展机遇，甚至错过整个时代

以扩大开放拥抱发展机遇，以推进合作谋求互利共赢，才能实现贸易畅通、百业兴旺，实现世界持久繁荣、人民安居乐业

是创新还是守旧？是开放还是封闭？是共赢还是零和？国际金融危机发生10年后，世界经济再次来到十字路口。

“携手共进，合力打造高质量世界经济。”在日本大阪举行的二十国集团领导人峰会上，习近平主席深入分析当前世界经济存在的问题，在关键时刻为应对挑战和风险指明了方向。

当今世界正面临百年未有之大变局，经济增长动能、发展方式、全球化进程、治理体系发生着深刻转变，世界经济运行风险和不确定性显著上升。只有合力打造创新型、开放型、联动型、包容型世界经济，推动世界经济迈向高质量发展，才能更好地解决全球经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续问题，让增长动力更加澎湃、人民生活更加幸福、世界发展更可持续。

世界经济需要创新而不是守旧。世界经济已进入新旧动能转换期，传统增长引擎对经济的拉动作用减弱，新的经济增长点尚未形成，增长动力青黄不接。新科技革命和产业变革的浪潮奔腾而至，如果我们不应变、不求变，将错失发展机遇，甚至错过整个时代。只有抓住新技术、新产业、新业态不断涌现的历史机遇，充分发挥创新作为第一动力的引领作用，加快打造创新型世界经济，才能为世界经济增长提供源源不断的生机活力。

世界经济需要开放而不是封闭。经济全球化是生产力发展的结果，多边贸易体制为全球化时代世界经济增长创造了条件。当前，经济全球化遭遇逆流，贸易和投资争端加剧，单边主义和保护主义严重冲击国际秩序和多边贸易体制，威胁全球经济稳定发展。贸易和投资气滞血瘀，世界经济就很难持续健康发展。只有协力打造开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化，世界经济方能血脉畅通，在开放、交流、融合中实现更高质量发展。

世界经济需要共赢而不是零和。放眼全球，在物质财富不断积累、科技进步日新月异的今天，世界上很多国家的民众仍然生活在贫困之中，贫富差距、南北差距仍很突出。这样的发展鸿沟、发展赤字，是当今世界麻烦不断、动荡不宁的重要原因。只有共同打造包容型世界经济，让发展成果惠及世界各国人民，让人人享有富足安康，才能使全球经济增长更平衡、更可持续。

合力打造高质量世界经济，需要有正确的方向路径。习近平主席在二十国集团领导人大阪峰会上的重要讲话，为把准世界经济和全球治理航向贡献了中国智慧，为创造世界经济更加美好的明天提供了中国方案。把握发展大势，尊重客观规律，适应生产力发展要求，以扩大开放拥抱发展机遇，以推进合作谋求互利共赢，才能实现贸易畅通、百业兴旺，实现世界持久繁荣、人民安居乐业。

高质量发展是解决当前世界经济疑难杂症的治本良方。只要各国携手合作，务实行动，就能推动世界经济向高质量发展转变，迎来更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2019年07月26日 05 版）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)