民调显示逾6成韩国人参与“抵制日货”

新华社首尔7月25日电（记者耿学鹏 陆睿）韩国民调机构25日发布的一项调查结果显示，超过6成韩国人正参与“抵制日货”活动。
根据韩民调机构真实计量器公司发布的调查结果，在参与调查的韩国全国504名成年人中，62.8%的人表示自己正参与“抵制日货”，参与者几乎在各个年龄层、性别群体和地区都占半数以上。同时，68.8%的人表示有意参与，只有26.4%的人称自己不会参加这一活动。
民调机构人员说，近三周的三次调查结果显示，韩国“抵制日货”活动参与比例不断上升，本周参与比例与10日发布的首次调查结果相比增加了14.8个百分点。
日本政府本月初宣布对出口韩国部分产品加强审查与管控，随后韩日贸易摩擦不断发酵。韩国民众对日不满情绪浓厚，随之掀起“抵制日货”活动，抵制情绪通过互联网和社交媒体迅速传播。
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