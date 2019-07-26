泰国总理表示将制定政策应对贸易保护主义

新华社曼谷7月25日电（记者陈家宝 明大军）泰国总理巴育25日向国会阐述新一届政府政策时表示，在世界经济形势复杂多变的环境下，泰国将制定应对贸易保护主义的政策，扶持受影响的出口产业。

这是巴育自今年6月连任泰国总理以来，首次在国会公布新政府政策。他说，泰国将尽快开辟新的出口市场，扩大经贸合作。

巴育还表示，政府将加快制定2020年财政预算，提高财政支出效率，并大力发展旅游业，刺激经济增长。

巴育说，为提升泰国的国际竞争力，政府将着力发展绿色经济，加大人才培养力度。此外，泰国还将建立5G系统等必要的基础设施，继续推动电子商务、智慧农业及人工智能等领域的发展。

据泰国商业部数据，今年上半年，泰国出口总额为1130亿美元，同比下降2.91%。商业部官员表示，受全球经济放缓、中美经贸摩擦等因素影响，到今年6月，泰国出口已连续四个月同比下滑。

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