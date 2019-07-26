西班牙议会投票否决桑切斯出任首相

新华社马德里7月25日电（记者冯俊伟）西班牙众议院25日投票否决中左翼政党工人社会党候选人佩德罗·桑切斯出任首相。这是继本月22日被众议院投票否决后，桑切斯再度“闯关失败”。

当天众议院举行全体会议，就是否同意桑切斯出任新首相进行第二次表决。桑切斯只需获得简单多数票，即支持人数超过反对人数，即可出任首相。当天投票结果为124票支持、155票反对和67票弃权，桑切斯未能“过关”。

因未能就内阁职务分配达成一致，在众议院中拥有42个席位的左翼政党“我们能”党投了弃权票，这成为桑切斯当天“失利”的关键原因。

西班牙今年4月举行议会选举，执政党工人社会党得票率最高。因未能在议会取得绝对多数席位，工人社会党随后寻求与“我们能”党和其他小党组建联合政府，但一直未达成协议。

7月22日，西班牙众议院就首相人选举行第一次表决，桑切斯未能获得至少176票的绝对多数票，因此未能获得通过出任首相。众议院随后于25日举行第二次投票表决。

根据西班牙宪法，在接下来的两个月内各政党仍可就首相人选和组阁事宜进行谈判并由议会进行投票。如果9月23日前没有任何首相人选获得众议院表决通过，西班牙将于11月10日再次举行全国大选。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)