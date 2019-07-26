与美没谈拢在叙建“安全区” 土耳其“耐心不多”

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢24日说，就在叙利亚建立“安全区”一事，土方与美方没有达成一致。

他呼吁尽快达成协议，因为土方“所剩耐心不多”。

美国政府叙利亚问题特别代表詹姆斯·杰弗里本周访问土耳其，与土方官员磋商在叙利亚东北部沿叙土边境建立“安全区”。美国总统唐纳德·特朗普今年1月向土方提出“安全区”构想。

恰武什奥卢24日在记者会上说，土方“不满意”美方就“安全区”提出的方案，双方就安全区纵深、由谁控制安全区、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”是否完全撤离这一区域等事宜有分歧。

美方视叙利亚库尔德武装为打击极端组织“伊斯兰国”的盟友，而土方视这一武装为反政府组织库尔德工人党在叙利亚的分支，把二者定性为恐怖组织。

恰武什奥卢披露，杰弗里22日在土耳其外交部与土方官员会晤，美国军方官员同一天会晤“人民保护部队”一名指挥官，显现美方态度“不真诚”。

他说：“我们得到的印象是，他们（美方）想要进入一个停滞的过程，就像在曼比季那样。”

曼比季地处幼发拉底河西岸，距土耳其不远。土美2018年6月达成协议，让库尔德武装撤出曼比季，由土美联合“管理”，直至组建地方政府。只是，土方今年指认美方没有落实协议，致使土方将“人民保护部队”逐出曼比季的期望落空。

恰武什奥卢22日警告，如果无法建立“安全区”，土方将在幼发拉底河东岸发起军事行动，将“人民保护部队”赶出这一地区。

另外，土方正在与俄罗斯和伊朗方面磋商组建叙利亚制宪委员会。恰武什奥卢22日与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫通电话，讨论组建委员会事宜。

当记者24日问及两人通话细节时，恰武什奥卢没有直接回答，只说组建制宪委员会的消息将在今后数天内宣布。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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