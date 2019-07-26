“限购”风波未平 日韩再因争议岛屿打“嘴仗”

韩国政府24日向日本政府发送意见书，反对日方对韩方施行出口管制和拟把韩方从贸易“白色清单”中删除。

这场贸易风波解决前景未见曙光，两国因争议岛屿再打“嘴仗”。

【继续争锋相对】

韩国产业通商资源部当天向日本经济产业省发送意见书，敦促日方取消出口管制、放弃把韩方从贸易“白色清单”删除的计划。

产业通商资源部长官成允模稍后举行记者会，说日方针对韩方采取出口管制的理由没有依据，把韩方从“白色清单”删除的做法违反国际准则，将严重影响国际自由贸易。

“这是非常严重的事件，”成允模警告，“动摇韩日经济关系和东北亚安全合作的基础。”

日本政府本月初就3种半导体行业关键原材料对韩加强出口限制，同时开始就把韩方移出“白色清单”征求意见，定于24日结束。

日方把“白色清单”所列国家视为安全保障层面的友好国家，日本厂商可以以相对简便手续向清单上的国家出口商品。韩联社报道，一旦韩国不再列入这份清单，除食品、木材等商品外，几乎所有产业将受影响。

韩方认定日方举措是经济报复，缘于韩国法院判处日本企业赔偿日本殖民朝鲜半岛时期遭强征的韩国劳工；日方否认，称这一做法出于两国间信赖关系严重受损等因素。

日本广播协会电视台援引日方官员的话报道，反馈意见数量异常多，超过10000份，多数支持把韩方从“白色清单”删除。一旦日本内阁依据反馈结果作出这一决定，将在8月生效。日本经济产业大臣世耕弘成24日在记者会上说，韩方提交的意见书没有打消日方疑虑，日方将继续推进这一计划。

韩方同时在国际层面向日方施压，把争端诉诸世界贸易组织，寻求美国政府介入。韩日代表24日在瑞士日内瓦参加世贸组织总理事会会议，日方对韩方出口管制是议题之一。路透社报道，日方代表伊原纯一在会上说，日方的做法依据国家安全考虑，“不适合”在世贸组织讨论。

【再起主权争议】

韩日两国过去两天再次因存在主权争议的一座岛屿打“嘴仗”。

日本内阁官房长官菅义伟24日在例行记者会上说，韩国政府经由日本驻韩国大使馆，就2020年东京夏季奥林匹克运动会官方网站在奥运火炬接力路线图中把竹岛标注为日本领土提出抗议。他说，日方“完全不接受”韩方抗议。

韩国把这座争议岛屿称为独岛，且实际控制。韩国外交部证实，韩方就这件事上周召见日本使馆一名官员。

韩国国防部和总统府青瓦台24日就俄罗斯军用飞机“侵入领空”，向日方强调韩国对独岛的主权。

韩方称俄军飞机23日短暂进入独岛附近韩国领空，韩方出动战机并开火示警。日本方面说，日本自卫队同样出动战机，强调日本领空遭侵犯。

菅义伟23日在记者会上说，日方对韩国战机在日本领空开火感到“极为遗憾”，向韩方提出“强烈抗议并要求防止再次发生”。外务大臣河野太郎同一天说，“竹岛是日本领土”，应由日方应对俄方战机。

韩国国防部24日发表声明，说对日方对这座岛屿的主权主张“不屑一顾”，“从历史、地理和国际法而言，独岛是韩国固有领土”，“任何对独岛的侵犯将遭到韩方坚定应对”。

青瓦台一名官员告诉韩国媒体，“日本只需管好日本防空识别区”，“韩国领空问题由韩国自行处理”。

俄罗斯国防部23日发表声明，说俄军战机在日本海中立水域上空执行预定飞行任务，没有侵犯韩国领空，而韩方战机“采取了不专业的行为”，危及俄方战机安全。

声明说，韩方先前多次以自定的防空识别区为由，试图阻止俄方飞机在日本海中立水域上空执行飞行任务；俄方不承认这些防空识别区，经由各种渠道多次将俄方这一立场告知韩方。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)