波音第二季度亏损近30亿美元 737MAX系列恐停产

美国波音公司24日宣布，受旗下737 MAX系列客机拖累，今年第二季度亏损将近30亿美元，是这家企业迄今最高金额季度亏损。

波音首次承认，可能减缓以至停止生产737 MAX客机。

【大亏不意外】

波音公司今年第二季度净亏损29.4亿美元，而去年同期盈利22亿美元。

路透社报道，投资人对这一结果不意外，因为波音上周宣布737 MAX危机迄今所致损失合计超过80亿美元。损失主要缘于波音因为交付延迟、产量降低等原因而须赔偿航空运营商。

737 MAX半年内发生两起空难，合计致死346人，使这一系列客机3月在全球范围内遭停飞或禁飞。在美国复飞须由联邦航空局重新批准。

波音第二季度销售额下滑35%，达157.5亿美元，低于平均预期185.5亿美元；自由现金流是负10.1亿美元。

波音首席财务官格雷格·史密斯告诉分析师，与737 MAX相关赔偿可能影响波音2019年及以后的现金流。波音将继续“努力审视所有可行方法”，以图财务影响最小化。

多名业内知情人士说，波音已经着手全面削减成本。

美国垂直线研究伙伴公司分析师罗伯特·斯托拉德在一份纪要中写道，波音第二季度业绩数字“看似非常惨淡”，但“没有比我们的预期更糟糕”。

【首次提停产】

波音首席执行官丹尼斯·米伦伯格说，737 MAX复飞流程“复杂”，“需要时间”。“我们知道必须完成这项工作，但时间表依然有不确定性。”

路透社报道，米伦伯格先前信誓旦旦，声称737 MAX最早今年10月复飞，但24日首次承认可能不得不减缓以至彻底停止生产737 MAX。停产“并非我们想做的事，却是我们必须有所准备的一个选项”。

波音4月将737 MAX月产量从52架削减至42架。按照米伦伯格的说法，将进一步减产737 MAX；如有必要，可能停产。

路透社报道，波音1997年一度停产747型客机并延迟推介新型737型客机。自那以后，这家企业没有停产任何一种商用飞机。

波音股票价格在第二季度财务数据发布后略微下跌，在米伦伯格宣布可能进一步减产或停产后下跌3%。

波音正在寻求重塑消费者对737 MAX的信心。两场空难都关联“机动特性增强系统”(MCAS)。波音已经开发软件“补丁”，用于737 MAX系列客机飞行控制系统“升级”。

只是，作为监管机构，美国联邦航空局6月底在测试中发现737 MAX另一项缺陷，使这一系列客机复飞前景进一步蒙上阴影。（陈丹）（新华社专特稿）

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