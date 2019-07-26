欧洲多国高温再破纪录 法媒：巴黎圣母院可能因暴晒而坍塌

据俄罗斯卫星网报道，比利时皇家气象研究所25日发布消息称，比利时24日测得气温高达40.2摄氏度，再次刷新该国高温纪录。

报道称，气象研究所前一天表示，小布罗赫尔镇气象站测得当日气温38.9度，创下纪录。没想到这个纪录第二天便被刷新。该所代表大卫·德亨奥夫在推特上表示：“气象站24日测得的气温达到40.2度，创下国内高温纪录。”此前，比利时气象学家就曾发布预警称，该国将迎来40度的高温。

虽然，比利时的温度一浪更比一浪高，但每个人的体感温度并不相同。刚从布鲁塞尔归来的一位中国游客对《环球时报》记者表示，当地的早晚温差大，最低温度会降至12度，这可把衣着单薄的她冻坏了。

事实上，比利时、荷兰、德国24日的气温也纷纷打破当地最高纪录。据法国媒体报道，此前被大火焚烧的巴黎圣母院在如此高温的暴晒下很可能坍塌。不仅如此，英国火车也因高温而减速运行。（刘军）

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