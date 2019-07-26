没有可以对中国人民颐指气使的教师爷（钟声）

世上总有一些自大膨胀成瘾的人，他们不照镜子，却热衷于用教师爷口气，对别国指手画脚，口沫横飞。近日，美国一小撮所谓对华鹰派人士联署的信件，以种种颠倒黑白、歪曲事实的卑劣伎俩，诋毁抹黑中国内外政策，毫不掩饰地推销贩售“中国应受谴责”的论调，可谓满纸荒唐言，句句见祸心。

所谓“中国应受谴责”的行为指的是什么？这封信东拼西凑，胡拉乱扯，其说辞没一条立得住。说什么中国反对现有国际秩序、压制言论和宗教自由、不断强化军事力量、推行扩张主义云云，既无事例实证，也无逻辑根据，完全是一副泼脏水、扣帽子、打棍子的泼皮无赖腔调。一些国际有识之士仗义执言，“这封信的内容不像中国，倒像是美国一些人的自画像”。人们不禁要问，究竟是谁不惜摧毁二战后各国普遍接受的规则体系，以一己之私搞乱世界？究竟是谁在国际关系领域玩弄人权政治，奉行双重标准，频频借人权问题干涉别国内政？究竟是谁热衷于炫耀武力，刻意恶化国际安全环境、推动地区军事化？

中国的国际形象，不是由美国一小撮所谓对华鹰派人士当评委、下裁定的，国际社会对此自有公论。在中国共产党领导下，中国人民走出了一条中国特色社会主义的成功道路，始终坚持独立自主的和平外交政策，始终不渝走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略，坚定维护国际关系基本准则，维护国际公平正义。中国顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，走好自己的路、办好自己的事，为本国乃至各国人民谋求福祉。7月24日，中国政府发表《新时代的中国国防》白皮书，宣示了中国军队坚定维护自身主权、安全、发展利益，有力支撑中华民族伟大复兴的坚定决心，昭告了中国决不追逐霸权、坚定维护世界和平稳定、积极服务构建人类命运共同体的真诚愿望。

任何出以公心的人都能看出，中国是维护世界和平与发展的重要力量，与所谓的“应受谴责”“霸凌和威胁他国”毫不沾边。“非常不幸，在今天的美国，炮轰中国似乎成了获取政治积分的方式。”美国乔治·布什美中关系基金会董事会主席尼尔·布什对媒体所言，道出了美国有识之士对“妖魔化”中国现象的担忧。他敦促人们要理解中国的体制特点，强调“并不是任何一个国家都可以用相同的制度来治理，每个国家有不同的国情，而且有些国情是非常独特的，应该基于各自国家的实际情况建立相应的治理体系”。

事实不胜枚举，一些西方国家凭借科技、经济优势，在输出资本的同时，不遗余力输出西方价值理念和制度模式，在一些地区搞“颜色革命”，致使不少国家先后陷入政治内乱、经济停滞的泥潭。中国奉行的是平等相待、互利合作理念，从不把自己的制度模式、发展道路、价值观念强加给别的国家。美国前驻华公使、尼克松总统首席中文翻译傅立民日前指出：“尽管美国宣称中国在海外推广专制、反对民主，但这对中国其实是莫须有之罪。”

“西方国家常常按捺不住冲动，在中国和中国领导人面前扮演教师爷的角色，这种好为人师往往源自傲慢因而碰壁。西方国家或许应该识相地放下身段，让公平竞争发挥作用。” 德国前总理赫尔穆特·施密特当年的一席话，道出了国际社会的普遍共识。对于一个有着5000多年文明史、近14亿人口的大国而言，中国在推进改革发展的征程上，走的完全是结合自己国情、遵循全民意愿的自主发展道路。事实证明，中国选择走自己的道路，没有可以奉为金科玉律的教科书，更没有可以对中国人民颐指气使的教师爷。

奉劝那些陶醉于虚幻的优越感、沉迷于“救世主”角色不能自拔的美国一小撮所谓对华鹰派人士，快快收起老一套的把戏，因为闹剧终归是闹剧。跳梁小丑的最终结局，注定是既污损自己，也贻笑世人。

《 人民日报 》（ 2019年07月26日 03 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)