全球创新指数 中国排名再升

●中国在中等收入经济体中连续七年居创新质量之首

●中国有18个集群进入科技集群百强

本报北京7月25日电 （记者蒋建科）世界知识产权组织7月24日在印度新德里发布了2019年全球创新指数（GII）。报告显示，中国的全球创新指数排名继续提升，从2018年的第十七位上升至第十四位。

报告显示，中国在中等收入经济体中连续七年在创新质量上居首，中国有18个集群进入科技集群百强。世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐说，“中国和印度等经济大国在全球创新指数排名中的上升改变了创新的格局，体现了政策行动有意促进创新”。

全球创新指数是衡量一个国家或经济体创新表现的主要参考指标。2019年，全球创新指数基于80项指标对129个经济体进行排名，这些指标既有研发投资、专利和商标国际申请量等传统指标，也有移动应用开发和高科技出口等较新指标。

《 人民日报 》（ 2019年07月26日 02 版）

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