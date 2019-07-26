第十二轮中美经贸高级别磋商将于月底在上海举行

新华社北京7月25日电 （记者申铖、刘红霞）商务部新闻发言人高峰25日说，第十二轮中美经贸高级别磋商将于7月30日至31日在上海举行。
“为落实两国元首大阪会晤达成的重要共识，双方牵头人将于7月30日至31日在上海见面，在平等和相互尊重的基础上举行第十二轮中美经贸高级别磋商。”高峰在当天举行的例行新闻发布会上说。
针对美国一些人鼓吹中美经济“脱钩”的言论，高峰表示，所谓的中美经济“脱钩”违背市场经济规律，违背双方企业意愿，违背两国人民福祉，也会对全球产业链和世界经济产生巨大的冲击和影响。
“中美建交40年来，两国经济已经形成了你中有我、我中有你、高度融合的局面，两国人民和世界人民都从中受益。”高峰说，所谓的中美经济“脱钩”是很难想象的，也是美国各界都不愿意看到的。希望美国这些人摒弃零和思维，多做真正有利于两国和两国人民的事情。
《 人民日报 》（ 2019年07月26日 03 版）
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