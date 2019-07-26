中国—东盟媒体高峰论坛达成重要共识

本报雅加达7月25日电 （记者徐伟、张杰）以“数字时代：加强媒体联结，共创美好未来”为主题的中国—东盟媒体高峰论坛24日在印度尼西亚首都雅加达举行，来自中国与东盟国家的政府官员、媒体机构负责人及专家学者等300余人与会。论坛发布了一批合作成果，并达成重要共识。

中国驻东盟大使黄溪连致辞说，期待通过此次论坛，从不同角度就数字时代媒体如何更好促进民心相通、发挥桥梁作用深入交流，为推动中国—东盟关系提质升级集思广益，为地区高质量共建“一带一路”提供助力，为应对本地区面临的共同挑战出谋划策，为推进东亚合作与地区发展汇集智慧。

东盟秘书长林玉辉说，2019年是东盟—中国媒体交流年，将促进加强双方媒体合作、促进人民更好地相互了解。东盟愿同中国充分利用现代技术进一步加强传播能力建设，推动媒体服务于各领域合作，增进双方民众相互理解，助力东盟共同体建设和东盟—中国关系发展。

《 人民日报 》（ 2019年07月26日 03 版）

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