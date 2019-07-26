■自2004年中国向东帝汶派出首批医疗队以来，中国援东帝汶医疗队已累计诊治病患超过30万人次，捐赠药品器械总价值超过100万美元。

■“东帝汶各方面亟待发展，而中国提供了宝贵的支持和帮助，中国一直在东帝汶发展中发挥着重要作用。”

东帝汶首都帝力市中心有一片蓝色的平房，是全国仅有的一家国立医院。2002年恢复独立时，东帝汶全国只有数十名医护人员，勉强可运转的医疗机构只有这家医院，全国医疗卫生体系处于崩溃边缘。应东帝汶政府请求，中国政府决定向东帝汶派遣医疗队，协助当地医疗卫生重建。2004年1月，第一批中国援东帝汶医疗队抵达帝力。今年4月，中国援东帝汶第八批医疗队抵达东帝汶。一批又一批中国医疗队队员在这里默默奉献，为当地卫生医疗事业发展贡献着自己的力量。

“我对‘中国’这两个汉字充满感情”

今年7月的一天，3岁小女孩玛丽娜的父亲拎着一袋橘子来到东帝汶国立医院。见到中国医疗队队员，他热泪盈眶：“我特意学会了用汉语说‘中国’。我对‘中国’这两个汉字充满感情，因为‘中国’，我的孩子得救了，我们的家庭又有了希望。”

当地时间6月6日，是东帝汶的假期。一场突发重大交通事故，打破了帝力的宁静——一辆大型客车坠入悬崖，30多名伤者被送入东帝汶国立医院。玛丽娜是年龄最小的伤者，右侧肱骨中段骨折，双下肢大面积挫裂伤。在中国医疗队的积极治疗下，她的骨折和撕脱伤得到快速处理，脱离了生命危险。

提起那次紧急救助，中国医疗队队长李木生说，当天大部分医务人员在休假，接到值班外科医生的求助信息后，中国医疗队队员第一时间赶到医院增援，“伤情就是命令”。

医疗队兵分两路，一队去手术室增援，另一队在急诊室抢救伤员。急救、验伤、检查，伤员在最短的时间内被收治到各科，并根据状况接受清创、缝合和心理疏导。当晚，中国医疗队队员一直奋战到第二天凌晨。

那次紧急救助中，中国医疗队队员用实际行动展现了“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的精神。

7月中旬，本报记者来到东帝汶国立医院，在外科病房里遇到刚做完手术的阿古施。中国医疗队普外科专家向毅和麻醉科专家解波告诉记者，阿古施入院时腹痛剧烈，当时怀疑是阑尾炎，手术时才发现是卵巢瘤畸胎瘤，随即进行了切除，“这是致命的肿瘤，如果患者来得迟，耽误治疗就有生命危险”。

“现在我感觉好多了。感谢中国，中国医生真棒！”病床上的阿古施对记者说。

“我们与中国医生的合作非常愉快”

东帝汶国立医院建于1983年，现设10个专科门诊，拥有约300个床位，然而本地专科医生仅有40人，大部分医疗工作得依赖外国医生。中国援东帝汶第八批医疗队抵达后，分别被派往放射、麻醉、重症医学、普外、泌尿、妇产、针灸等科室工作。

东帝汶当地卫生条件较差，医疗保险覆盖面虽广，但当地医疗资源严重不足，医疗水平较低。由于医院患者多、医生少，放射科医生必须不间断工作才能把每天的CT和X光报告出完；重症监护室只有两名医生，一周轮换一次值班，几乎没法睡一个整觉；妇产科医生经常通宵手术；麻醉科医生总是一台手术接着一台手术；内科医生一到雨季就要接诊大量传染病患者；针灸科医生除了诊疗工作外，还利用休息时间给当地医护人员授课，传授中国传统医学。“当地患者都很淳朴，非常尊敬中国医生。每当看到他们有病痛，我们都于心不忍，会想尽办法把他们的病治好。”李木生说。

中国医生的勤奋让东帝汶国立医院的医护人员十分感动。护士希尔瓦说：“我们与中国医生的合作非常愉快。他们医术高明，吃苦耐劳，责任心强，每天最早来到医院，休息时也安排专人值班，一有急诊马上出发。我们都很感谢他们。”

东帝汶国立医院院长阿尼赛托说：“医院每天接待约300名病人，中国医疗队承担了约1/3的工作量，特别是一些重症病人。希望今后继续与中国医生合作。”

“中国医生是治病救人的白衣天使”

中国政府一直支持东帝汶医疗卫生事业发展，帮助东帝汶提高医疗水平。自2004年中国向东帝汶派出首批医疗队以来，中国援东帝汶医疗队已累计诊治病患超过30万人次，捐赠药品器械总价值超过100万美元。此外，中国政府帮助东帝汶培养医疗领域人才，留下了一支“不走的中国医疗队”。

30岁的阿古斯在印尼医学专科学习3年后，来到东帝汶国立医院放射科工作，现任科室副主任。在合作中，中国医生高超的技术给他留下深刻印象，“我还年轻，我想去中国学习深造”。

目前，东帝汶国立医院与东帝汶国立大学医学院共同开展医生培训计划。“希望能有更多医生去中国学习。中国医学院资源丰富，在那里我们能学到更多。”东帝汶国立医院质量控制部主任莎拉说，该院有4名医生正在中国进修，她的女儿今年就将到北京首都医科大学学习。

“东帝汶各方面亟待发展，而中国提供了宝贵的支持和帮助，中国一直在东帝汶发展中发挥着重要作用。”东帝汶前总统若泽·拉莫斯·奥尔塔说，中国医疗队队员救助了无数东帝汶病患。“中国医生是治病救人的白衣天使，更是东帝汶人民的真诚朋友。”

（本报帝力7月25日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月26日 03 版）

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