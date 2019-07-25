2019年中国宋基会时代小先生双语双训夏令营开营

人民网讯 7月22日，2019年中国宋庆龄基金会时代小先生双语双训夏令营开营仪式在国家名誉主席宋庆龄同志故居（后海北沿46号）举行。

宋庆龄故居管理中心主任艾多宣布开营，并向夏令营5个小队代表授旗。她指出：“为继承和发展宋庆龄未竟事业，推动实施中国宋庆龄基金会时代小先生计划，我们精心筹备和组织了本届夏令营。希望各位营员认真学习，勤于实践，团结进步，快乐成长，在宋庆龄奶奶精神的鼓舞下，成长为一名具有爱心、责任、知识、能力的时代小先生，从小树立为实现中国梦而奋斗的远大理想。”

开营式上，营员们各展身手，表演了丰富多彩的节目。他们有的上演钢琴、小提琴、琵琶、手风琴、古筝、葫芦丝非洲鼓、吉他等乐器曲目，曲调婉转、琴声悠扬；有的双语朗诵诗词，声情并茂、慷慨激昂；有的表演独舞，婀娜多姿、韵味十足；有的表演跆拳道，神采奕奕；还有的讲述银色海豚号IP原创理念，展少年活力。

夏令营营员李美熹家长代表在致辞中说：“孩子去年参加了第八届夏令营，留下了美好的记忆。今年再次参加时代小先生双语双训夏令营，我相信，她将会在老师和教官的指导下和小伙伴的陪伴下取得新的进步！”

7月22日至28 日，营员将在15位教师和教官的带领下、在宋奶奶生活和工作了18年的地方共同度过美好的一周。本次夏令营邀请著名外国专家柯马凯、马克·力文强化英语口语、教唱英文歌曲以增强国际交流能力，邀请艺术家指导经典诵读和戏剧表演以涵养文化艺术气质，邀请驻地武警指导军事训练以锻炼意志和体魄，安排专业教师开展历史知识和礼仪培训以提升综合素质，赴北京中山堂、铁道博物馆追寻孙中山宋庆龄的足迹以不忘初心使命，还将为营员提供交流机会和实践平台，让孩子们“讲好中国故事”，展示少年儿童风采。

70年前，宋庆龄在上海举办了解放后的第一个少年儿童夏令营——“小先生”夏令营。她邀请邓颖超等一同到“小先生”夏令营视察，勉励他们好好学习，做新中国的小主人。时代小先生夏令营延续当年的优良传统，继承宋庆龄“小先生”理念和实践，以励志拓展为主，以知识科普、体验考察为辅，今年已举办第九届，已吸引了400余名少年儿童参加，努力为培养有知识、有品德、有作为的社会主义建设者和接班人服务，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作贡献。

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