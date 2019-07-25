外交部评英新首相“亲华”言论：愿同英方一道努力

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在7月23日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，23日，英国新任首相约翰逊在接受凤凰卫视采访时表示，英国政府将非常“亲华”，我们对“一带一路”倡议非常热情。英将继续是欧洲对中国投资“最开放的市场”，他还提到英国欢迎中国学生。中方对约翰逊出任英国新任首相有何评论？对他的上述言论有何评论？

华春莹：我们祝贺约翰逊首相就任，李克强总理已向他发去贺电。中方重视发展中英关系，我们愿同英方一道努力，本着相互尊重、合作共赢的精神，深化两国政治互信，拓展包括“一带一路”合作在内的各领域务实合作和人文交流，扩大双边关系的合作面和积极面，推动中英关系持续稳定健康发展。中英双方应该在共同维护多边主义和自由贸易、应对全球性挑战方面作出更多努力和贡献。

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