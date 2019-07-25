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朴槿惠受贿案二审宣判：刑期5年

2019年07月25日19:53  来源：中国新闻网
 

中新社首尔7月25日电 (记者 曾鼐) 韩国首尔高等法院对韩国前总统朴槿惠受贿案25日进行二审判决，判处朴槿惠5年有期徒刑，追缴27亿韩元。

在此前的一审判决中，认定其国库损失罪名成立，判处6年有期徒刑，追缴33亿韩元。但检方对此表示不服，提出上诉。

据韩国首尔高等法院25日发送给媒体的判决书显示，认定朴槿惠青瓦台挪用国家情报院特别活动费罪名成立，但国库损失嫌疑部分不成立。

根据二审判决，判处朴槿惠5年有期徒刑，追缴27亿韩元。

朴槿惠当天未出庭。

此外，去年8月，韩国首尔高等法院对朴槿惠“亲信干政”案进行二审宣判，判处其25年有期徒刑，并处罚金200亿韩元。去年11月，韩国首尔高等法院对朴槿惠违反选举法案进行二审宣判，判处2年有期徒刑。(完)

(责编：刘叶婷、杨牧)
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