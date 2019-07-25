东盟秘书长林玉辉高度评价中国—东盟关系

东盟秘书长林玉辉在高峰论坛开幕式上发表主旨演讲

人民网雅加达7月25日电（记者张杰、徐伟）7月24日，由中国驻东盟使团、菲律宾（中国—东盟关系协调国）常驻东盟使团、国家广播电视总局、东盟秘书处、中国公共外交协会共同主办的首届中国—东盟媒体高峰论坛在雅加达举行。东盟秘书长林玉辉出席论坛开幕式并发表主旨演讲。

林玉辉表示，中国—东盟战略伙伴关系发展成就令人瞩目。中国一直是东盟最具活力、最重要的伙伴之一。自1991年中国成为东盟对话伙伴以来，双方不断加强在东盟相关框架下的政治安全对话。去年是中国—东盟建立战略伙伴关系15周年，双方签署了《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》。双方一直致力于提升经济合作水平，实现互利共赢和共同繁荣。日益紧密的人文交流也成为双方关系成功的重要支柱之一。

林玉辉表示，今年是中国—东盟媒体交流年，可谓恰逢其时，意义重大。今年双方开展了一系列媒体交流活动，相信将有力促进双方媒体合作，提升双方民众对中国—东盟关系的支持。期待双方从以下四个方面进一步加强中国—东盟媒体合作。

第一，抓住第四次工业革命机遇促进双方人文交流。双方应充分挖掘数字化、智能化、自动化等新技术潜力，利用新技术优势，扩大媒体受众覆盖范围，推动双方人员往来。

第二，支持和加强跨领域协作。双方媒体应有力宣传双方在促进中小企业发展、加强环境保护、推进经济一体化、维护和平与稳定等领域相互协作的精彩故事。

第三，利用技术进步促进双方民众相互尊重和理解。中国和东盟应充分利用数字互联互通水平不断提高的优势，与广大民众分享各自生活方式和共同理想，推出更多“吸睛”的精彩节目，促进双方民众加深相互了解。

第四，加大中国—东盟媒体交流年与东盟媒体发展议程对接，帮助提高东盟国家民众做好迎接数字时代的准备和提升媒体意识。

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