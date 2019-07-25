中国驻叙利亚使馆举行庆祝建军92周年招待会

人民网大马士革7月25日电（记者李潇） 当地时间7月23日，中国驻叙利亚使馆在大马士革市大马玫瑰酒店举行招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军92周年。中国驻叙利亚使馆大使冯飚率全体外交官出席招待会。

叙利亚军队和武装部队副总司令兼国防部部长阿里·阿尤布中将、复兴党地区领导机构成员迈哈迪·达哈勒拉、叙人民议会议长代表拉米·萨利赫、叙外交部常务副部长费萨尔·米格达德等叙党政军高官，叙各界友人，驻叙各国使节、武官和国际组织代表，在叙中资机构及华人华侨代表近200人应邀出席。

冯飚大使接受叙主流媒体采访，宣传我外交国防政策和对叙政策主张，介绍中叙双方在人员培训、文化交流等方面有关情况，表示中方愿意积极帮助叙开展经济重建。国防武官王瑞正大校致辞，介绍中国人民解放军的发展历程及重要作用，强调中方坚定支持叙方反恐正义事业，中叙两军将继续推进务实合作，为两国关系全面深入发展注入新活力，并向叙利亚早日恢复和平致以美好祝愿。叙外交部常务副部长费萨尔·米格达德发表讲话，代表叙领导人、叙军队、叙人民向中国和中国人民解放军致以祝贺，感谢中方在叙危机期间提供的支持帮助，赞扬中国人民解放军是和平之师，祝愿两国、两军友好关系持续发展。

招待会始终洋溢着热烈友好气氛，招待会现场播放了介绍中国人民解放军建设成就的宣传片。来宾对中国人民解放军建军92周年表示祝贺，积极评论中国国防军队建设取得的巨大成就，高度赞赏中国防御性国防政策及在维护世界和平方面扮演的重要角色，衷心感谢中国在叙利亚及国际反恐问题上的立场态度及发挥的建设性作用。叙主流电视报刊媒体均对此次招待会实况进行报道，有效地扩大了我军在叙影响。（完）

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