捷克参议院通过针对总统泽曼的宪法诉讼草案

新华社布拉格7月24日电（记者杨晓红）捷克参议院24日晚投票通过了一项针对现任总统米洛什·泽曼的宪法诉讼草案。这一由数十名参议员签署的草案对泽曼提起了数项违宪指控，其中包括在任命和解雇政府部长方面不作为等。
在参加投票的75名参议员中，48人投了赞成票，超过草案通过所需的45票；20人投了反对票，还有7票弃权。
在参议院获得通过后，该草案还将提交到捷克众议院。如果获得五分之三众议员的支持，捷克宪法法院则须受理诉讼。捷克众议院现有200个席位，这也意味草案至少需获得120名众议员的支持。
据当地媒体分析，该草案不可能在众议院获得需要的支持票数。捷克反对党在参议院占多数席位，而执政党“不满公民行动”党（ANO）和社会民主党的政府联盟则在众议院占多数，此外众议院中的捷克和摩拉维亚共产党和自由与直接民主运动议员也会投票反对该草案。
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