新华社北京7月25日电 （国际观察）美国无意“救火” 韩日外交战延烧

新华社记者

美国总统国家安全事务助理博尔顿24日在首尔与多名韩国高官会晤。韩方此前寄望博尔顿调停韩日矛盾，但从会后声明看，美方现阶段对这两个盟国的复杂争端不愿过多介入，有“作壁上观”之嫌。

韩日外交战24日延烧到世界贸易组织总理事会。韩方代表要求日本撤回针对韩国的半导体材料出口管制，并表示准备就此事在世贸组织起诉日本。而日本则准备进一步加大对韩国的出口管制。

分析人士认为，除非美国强势介入，否则日韩矛盾有愈演愈烈之势，进而可能影响美日韩在东北亚的安全合作态势。

不置可否

博尔顿当天分别与韩国总统府青瓦台国家安保室室长郑义溶、国防部长官郑景斗、外交部长官康京和等高官会面。从韩方发布的三份简短声明看，双方主要谈及韩美安全合作、半岛问题、韩日及韩美日关系这三项事务。

韩日近来摩擦不断，日本对韩实施部分半导体材料出口管制，此事又与两国间的历史问题、领土争议纠缠在一起，矛盾愈加难解。韩国此前寻求美方介入，希望通过美国协调敦促日本撤销对韩出口管制措施。

博尔顿访韩期间，韩美官员强调维护韩日关系以及韩美日三方安全合作的重要性。按照韩国外交部声明，康京和与博尔顿谈及韩日矛盾时表示，防止韩日关系进一步恶化、通过对话寻求外交解决符合各方利益，韩美将就此事保持沟通。

不过，从韩方声明和博尔顿面对媒体时的表态看，美方并未明示是否及如何调解韩日摩擦。实际上，特朗普政府迄今就介入韩日摩擦出言谨慎。美国总统特朗普虽曾声称，如有需要美方可以考虑介入。但他同时强调，美国更倾向于韩日自己解决问题。另外，以特朗普政府的一贯风格，即便是盟友，也不会“白帮忙”。

韩国媒体认为，从公开声明看，博尔顿此行重点放在促使韩国提高驻韩美军费用分摊数额、向海湾地区派兵参加“护航联盟”。而就当前韩日矛盾，博尔顿只提出了“一些抽象和原则性立场”，未有任何具体承诺。

交易筹码？

此前，博尔顿22日访日期间分别与日本外相河野太郎、防卫大臣岩屋毅、国家安全保障局局长谷内正太郎举行会晤。双方讨论议题聚焦于加强日美同盟、海湾局势等。据日本共同社24日报道，在与河野太郎的会谈中，博尔顿表示美国无意居间调停日韩争端，但认为日韩不和可能对日美韩合作造成负面影响。

美国智库韩国经济研究所学术和研究事务主任凯尔·费里尔认为，博尔顿访问日韩希望达成多个目标，特别是希望说服日韩参加美国主导的海湾护航行动。他认为，美国是否愿意直接介入韩日矛盾仍不明朗，韩国可能试图游说博尔顿，让美方通过某些方式提供帮助。但此次日韩争端根源在于历史纠葛，美国恐怕只能劝阻双方不要进一步恶化局势。

分析人士指出，日韩矛盾延烧下去可能影响美日韩在东北亚的安全合作态势。此外，日韩矛盾长期化也将对当事国和地区的产业政策、贸易合作、产业链格局带来影响。然而以特朗普政府的“交易”风格看，韩日特别是韩国需要拿出一些“厚礼”，或者祭出危及美日韩安全合作的关键“筹码”，才有可能促使美方认真考虑插手干预韩日关系。

美国智库伍德罗·威尔逊中心东北亚问题高级研究员后藤志保子表示，从短期看，美方如能发挥中间人角色敦促日韩通过对话解决问题将是美日韩“三赢”；但另一方面，“是美国要我这么做”的方法只能暂时缓和日韩深层次矛盾，而这种深层次矛盾已经点燃了日韩的民族主义情绪。（参与记者：耿学鹏、陆睿、刘品然、刘晨、郭丹）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)