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缅甸6月以来甲型H1N1流感致死71人

2019年07月25日16:17  来源：新华网
 

　　新华社仰光7月25日电（记者车宏亮 庄北宁）据缅甸卫生部门25日公布的最新数据，自今年6月以来，缅甸全国已有337人确认感染甲型H1N1流感病毒，其中71人死亡。

　　数据显示，此次甲型H1N1流感疫情影响缅甸多个省邦，其中仰光省致死病例最多，达到56人；其次为伊洛瓦底省，致死5人。死亡病例中，有57人伴有其他健康问题。

　　自2009年以来，甲型H1N1流感疫情已多次在缅甸出现。2017年，缅甸全国有400多人感染此型流感病毒，死亡38人。

　　甲型H1N1流感是一种急性传染性呼吸系统疾病，症状为突发咳嗽、呼吸困难、发热等，病情严重者会出现肺炎，甚至死亡。这种流感病毒传染性强，秋冬季高发，可全年传播。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)
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