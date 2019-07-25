美联邦航空局新局长如何应对波音安全问题引关注

新华社华盛顿7月24日电（记者刘阳）美国国会参议院24日经过投票，同意前达美航空公司高管史蒂芬·迪克森担任美国联邦航空局局长。眼下正值波音737 MAX客机在全球停飞之际，迪克森如何应对波音安全问题引发关注。

当天的投票结果为：52票赞成，40票反对。

美国交通部长赵小兰说，迪克森经验丰富，非常适合领导联邦航空局，“保证使联邦航空局对安全的重视领先全球”。

美国总统特朗普今年3月提名迪克森出任联邦航空局局长。这一职位自2018年1月以来一直空缺，由丹尼尔·埃尔韦尔任代理局长。迪克森曾是美国空军飞行员，后在达美航空公司供职27年，出任过航班运营业务高级副总裁，去年10月退休。

不过，一些民主党议员坚决反对迪克森担任此职。因为先前有媒体曝出，迪克森在担任达美航空高管期间，曾对一名提出运营安全改进建议的员工实施打击报复。

美国联邦航空局近期在处理波音客机安全问题上被指存在监管漏洞，迪克森上任后将如何应对受到外界广泛关注。

有媒体披露，在联邦航空局授权下，波音737 MAX客机的部分安全检验程序由波音工程师自行完成。而且，印度尼西亚狮子航空公司一架波音737 MAX系列客机去年10月失事后，美联邦航空局并未下令停飞该机型。今年3月，埃塞俄比亚航空公司同型号波音客机失事后，联邦航空局也没有在第一时间下达停飞指令，而是晚于很多其他国家航空监管部门。

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