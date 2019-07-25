泰国改变用药策略应对耐多药疟疾

新华社曼谷7月25日电（记者陈家宝）泰国卫生部门日前表示，为应对泰国东部及东北部边境地区出现的耐多药疟疾蔓延，泰国改变了用药策略，抗疟效果有所改善。

泰国公共卫生部疾病控制厅发言人阿萨当24日说，目前在泰国清除疟原虫一般都采用双氢青蒿素和哌喹联用疗法，但泰国东部毗邻柬埔寨的四色菊府以及东北部与老挝接壤的乌汶府抗疟成功率低于全国平均水平及世界卫生组织标准。今年2月起，卫生部门对这两个府的疟疾患者改用咯萘啶和青蒿琥酯-咯萘啶联用进行治疗。

阿萨当说，泰国卫生部门一直密切观察各地的抗疟情况，并注意到抗疟效果有所改善。

新一期英国《柳叶刀·传染病》杂志刊登的两项研究也指出，可抵抗目前“一线”抗疟疗法的恶性疟原虫正在东南亚国家蔓延。研究人员呼吁，东南亚国家应尽快放弃双氢青蒿素和哌喹联用疗法，将哌喹换成目前有效的药物如甲氟喹或咯萘啶与青蒿素联用，或考虑青蒿素与两种药物联用的疗法。此外，应实时绘制耐药疟原虫传播图，以便其他国家能够迅速采取行动，在必要时更换药物。

疟疾是由疟原虫引起的疾病，通过蚊子叮咬传播，其症状包括发热、头痛、呕吐等，如不及时治疗可能危及生命。

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