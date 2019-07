人民币国际化论坛在印尼雅加达举行

多位印尼和中国经济专家就人民币国际化问题进行座谈

人民网雅加达7月25日电(记者张杰)7月25日,中国银行雅加达分行同印尼外交政策协会(FPCI)合作,在印尼雅加达成功举办印尼工商企业家人民币国际化论坛,本次活动也得到印尼中国商会金融分会的大力协助。

人民币国际化十年来,中印尼两国经贸合作日趋紧密,印尼央行也正致力于推动建立区域内各国货币直接进行贸易结算的LCS机制。在此背景下,本次论坛以“UNDERSTANDING THE GROWING ROLE OF CHINESE RENMINBI IN INTERNATIONAL BUSINESS”(人民币在国际业务中日益重要的作用)为主题,探讨中国投资对推动印尼经济发展,人民币投资如何在印尼经济增长中发挥更大作用。中国驻印尼大使馆经济商务公参王立平先生,印尼国际关系专家、FPCI创始人Dino博士,中国银行雅加达分行张朝阳行长出席本次论坛并致辞。论坛邀请了印尼前贸易部长Gita Wirjawan先生、印尼财政部国债司司长Loto Srinaita Ginting女士、印尼央行国际司司长Wahyu Pratomo博士、中银香港首席经济学家鄂志寰博士等四位专家。来自当地具有中印尼贸易往来背景的企业家、财务总监、商界领袖、印尼中国商会、知名媒体等300余名嘉宾出席了本次活动。

中国银行雅加达分行张朝阳行长在欢迎辞中表示,“2019年是跨境贸易人民币结算暨人民币国际化启动十周年。在过去10年里,人民币国际化取得了长足进展。在印尼,中国银行雅加达分行连续多年保持人民币跨境清算量市场份额第一。2018年,通过中行雅加达分行的人民币跨境清算量达到2012亿元,占整个印尼市场的63%。中国银行雅加达分行提供全方位的人民币服务,包括人民币存贷款、人民币兑换、人民币汇款、人民币贸易融资、人民币现钞进出口、人民币-印尼盾双币借记卡、人民币人寿保险等,满足公司、个人多样化的需求。”

王立平公参在致辞中表示,近年中印尼两国经贸合作不断加深,中国已连续8年成为印尼最大贸易伙伴、连续3年成为印尼第三大外资来源国。我们将进一步深化中国与印尼经贸投资合作,通过人民币国际化、人民币跨境贸易结算和人民币资本市场不断开放,更将进一步提升中国与印尼贸易便利化水平,两国的经贸合作必将不断深化,行稳致远,最终惠及两国人民。

中银香港业务专家劳秉荣先生就人民币政策回顾、市场发展及面向企业的人民币产品及服务进行了详细介绍。

在专家座谈环节,前印尼贸易部长Gita Wirjawan先生、印尼财政部国债司司长Loto Srinaita Ginting女士、印尼中央银行国际司司长Wahyu Pratomo博士、中银香港首席经济学家鄂志寰博士,就 “一带一路”倡议下人民币国际化的发展机遇、投资中国债券的风险和机遇、人民币交易及清算的发展趋势,以及本币结算机制下人民币在印尼的发展前景等话题,现场分享了他们的见解和分析。论坛现场,与会嘉宾和专家进行了深入的互动和交流。

作为本届此次论坛的组织方,中国银行向在场的印尼工商政界人士推介,中国银行是中国持续经营时间最久,全球化和综合化程度最高的银行,在中国及57个国家和地区设有机构,拥有完善的全球服务网络,中国银行雅加达分行是在印度尼西亚设立的第一家中资金融机构,也是印尼人民币业务的主渠道,是印尼最大的人民币现钞供应商以及印尼人民币外汇交易量最大的金融机构,在印尼市场份额中连续四年排名第一。在权威杂志INFOBANK(2019年7月刊)对全印尼114家银行综合考核中排名第五以及外资银行中排名第一。7月12日,在2019年度最佳“印度尼西亚商业奖(Bisnis Indonesia Award,BIA)”颁奖仪式上,中国银行雅加达分行获得年度“最佳外资银行”称号。中国银行积极推进人民币国际化以及人民币业务在印尼的落地及推广,欢迎印尼各界人士同中国银行合作,借“一带一路”的东风,共同推进中印尼经济合作,促进印尼经济发展和人民币国际化走向深入。

(责编:李圆征(实习生)、刘洁妍)