老挝领导人充分肯定中老铁路建设进展

新华社万象7月25日电（记者章建华）老挝领导人近日到中老铁路建设工地调研，对项目建设进展给予充分肯定。

老挝人民革命党中央政治局委员、国会主席巴妮20日率老挝国会考察团前往中老铁路友谊隧道调研。巴妮对项目建设进展情况表示满意，对老中参建员工的辛勤付出表示感谢。

巴妮在考察过程中表示，老中两国同为社会主义国家，理想信念相通、社会制度相同、发展道路相近、前途命运相关，双方将一直秉持“四好”精神，在“一带一路”倡议下共同发展。

老挝人民革命党中央政治局委员、建国阵线中央主席赛颂蓬24日率团赴中老铁路磨丁车站、友谊隧道施工现场调研，对中老铁路施工建设进展给予充分肯定。

中老铁路北起两国边境，南抵万象，是第一个以中方为主投资建设、中老共同运营并与中国铁路网直接连通的境外铁路项目。中老铁路全线采用中国技术标准、使用中国设备，2016年12月全线开工，计划于2021年12月建成通车。

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