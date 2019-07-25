米勒说“通俄门”调查没有免除特朗普干预司法嫌疑

新华社华盛顿7月24日电（记者刘阳 孙丁）美国负责“通俄门”调查的前特别检察官罗伯特·米勒24日在国会作证时表示，调查团队没有得出美国总统特朗普是否涉嫌犯罪的结论，调查报告没有免除特朗普干预司法的嫌疑。

米勒当天分别在民主党控制的众议院司法委员会和情报委员会作证约7个小时，当被问到“通俄门”调查是否免除特朗普干预司法嫌疑时，米勒说：“不能。”他再次援引报告中的话说：“我们没有得出总统是否犯罪的结论。”

美国舆论普遍认为，米勒的表态基本上限制在此前发布的调查报告范围内，没有更新情况得以曝光。

在听证会结束后，共和党和民主党都声称听证会结果对己方有利。特朗普律师在一份声明中说，“听证会表明‘通俄门’调查是由一小部分有政治偏向的检察官所主导的，尽管他们费尽力气，也没能证明特朗普团队‘通俄’、干预司法以及合谋。”

众议院议长佩洛西表示：“特别检察官米勒的证词中关于总统在俄罗斯问题上一些作为和不作为的内容引发人们对国家安全的担忧。”

美国司法部2017年5月委派米勒就特朗普竞选团队在2016年大选期间涉嫌“通俄”以及干预司法展开调查。米勒今年3月完成“通俄”调查，5月底宣布离开司法部并关闭特别检察官办公室。

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