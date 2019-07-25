新华社伦敦7月24日电 财经观察：“脱欧”不确定性持续拖累英国经济

新华社记者杨晓静 孙晓玲

国际货币基金组织（IMF）最新发布的《世界经济展望报告》将今年英国经济增长预期上调至1.3%，但指出该预测是基于英国有序“脱欧”的前提。鉴于存在“无协议脱欧”风险等因素困扰，“脱欧”不确定性持续拖累英国经济。

英国执政党保守党领袖鲍里斯·约翰逊24日刚刚就任英国首相，在全球贸易局势紧张和英国“脱欧”不确定性等因素叠加下，分析人士预计英国经济增长仍将乏力。

受“脱欧”不确定性影响，英国上半年经济可谓“跌宕起伏”。今年初，在“脱欧”不确定性导致商业投资持续下滑、消费陷入低迷的背景下，多家机构都下调了今年英国经济增长预期。英国央行2月初将英国2019年经济增长预期下调至金融危机以来的最低水平，IMF此前也将英国今年经济增长预期下调至1.2%。

然而，今年一季度，英国经济数据却好于市场预期。英国国家统计局公布的数据显示，由于企业面对“脱欧”不确定性大量囤货带动制造业产出大增，2019年一季度英国经济环比增长0.5%，高于去年四季度的0.2%。

但是进入二季度，英国经济出现增长乏力、甚至陷于停滞的信号，近期不少专家预测英国经济可能出现2012年以来首个季度萎缩。英国国家经济社会研究院日前发布的报告认为英国经济增长已陷入停滞。

知名市场调查机构IHS马基特公司和英国采购与供应特许协会在7月初联合发布的数据显示，英国经济6月或已出现萎缩。据这两家机构的数据，经季节因素调整后，英国6月综合采购经理人指数(PMI)为49.2，这是自2016年7月以来该指数首次低于荣枯线50，标志着私营部门整体商业活动出现下降。

马基特经济学家克里斯·威廉姆森表示，过去一年，随着“脱欧”不确定性日益加剧，加之全球经济整体放缓，英国经济陷入低迷。由于投资者对未来商业信心仍严重不足，英国经济第三季度仍将面临困境。

原定于3月29日的英国“脱欧”已推迟至今年10月31日。尽管延期使英国暂时躲过了“无协议脱欧”的“悬崖危机”，但“脱欧”僵局仍未打破。作为强硬“脱欧派”，分析人士认为约翰逊出任新首相将加大英国“无协议脱欧”的风险，“脱欧”不确定性将持续拖累英国经济。

约翰逊24日发表讲话，强调英国一定会在今年10月31日的期限前完成“脱欧”，并呼吁民众看到“脱欧”为英国带来的机遇。他说，相信英国能与欧盟达成一份新的、更好的“脱欧”协议，但英国也会为“无协议脱欧”做好准备。

约翰逊还表示，政府将对养老、医疗政策等进行改革，并将促使英国各地区团结起来。

英国智库牛津经济研究院日前发布报告称，如果英国实现有序“脱欧”，同时顺利执行约翰逊提议的增加支出和减税等措施，英国经济增速有望一年提升0.2个百分点。

当前，在通胀符合预期的情况下，英国央行表态较为温和。如果10月31日出现“无协议脱欧”，英国央行或将通过降息来应对风险。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)