特朗普否决国会阻止美对沙特等国军售的决议

新华社华盛顿7月24日电（记者刘品然 刘晨）美国总统特朗普24日否决国会关于阻止美国政府对沙特阿拉伯等国军售的三项决议。

特朗普当天在给参议院的否决信函中表示，这些决议会削弱美国在全球的竞争力并破坏美国与盟友和伙伴之间的重要关系。白宫此前也曾表示，停止美国对沙特等国的军售将传递出美国不支持盟友和伙伴的信号，尤其在目前“威胁上升”的时期。

国会若要推翻特朗普的否决，参众两院均需要三分之二议员的支持，美媒普遍预计难以实现。

美国政府5月下旬援引美国《武器出口控制法》中的“紧急情况”条款，绕开国会审议程序推动向沙特、阿拉伯联合酋长国和约旦出口总金额约为81亿美元的武器和服务。此举招致多数国会议员批评，参众两院先后于上月和本月通过多项决议来阻止政府对中东盟友的军售。

这是特朗普在任内第三次行使否决权。特朗普今年3月否决国会终止美国南部边境构成“国家紧急状态”的决议，4月否决了国会要求美国停止参与也门战事的决议。

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